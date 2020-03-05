Если бы я была Сажиной: Молдавский депутат показала, что власть — сильнее коронавируса

Она могла стать хорошим примером для молдавского общества, но поступила по-другому — так, как обычно и поступают в Молдове.

Галина Сажина - не простой депутат. Она — депутат диаспоры, с 2006 года проживающая в Италии в коммуне Сан-Джорджио-ди-Пьяно (провинция Болонья). Будучи представителем Блока ACUM, она выиграла парламентские выборы в одномандатном избирательном округе № 50.

Недавно Галина вернулась в Молдову из Италии. А именно 26 февраля, как раз в тот день, когда молдавский минздрав издал приказ об усилении контроля в связи с распространением по миру коронавирусной инфекции. Так, в приказе говорится, что по возвращении в Молдову людей из регионов, где зарегистрирована вспышка коронавируса (а этим регионом является Италия, в частности, ее северные регионы, к которым относится и Болонья), люди обязаны предпринять ряд мер. Во-первых, они должны быть 14 дней на карантине. К ним должен прийти семейный врач, они должны сдать тест на COVID-19 и все это время должны быть под наблюдением врачей, даже если у них нет никаких симптомов болезни.

У Галины Сажиной, по ее признанию, их и нет. Она вернулась из Болоньи и посетила семейного врача, но тест на вирус COVID-19 сдавать не стала, поскольку, по ее словам, не видела в этом необходимости. Говорит, что по просьбе коллег она находится на карантине.

Молдавское общество, обычно пассивное и равнодушное, встрепенулось: почему депутат отказывается сдать тест? Кстати, ранее депутат обратилась к гражданам Молдовы, которые находятся в Италии. Сажина призвала их обращаться в учреждения в случае необходимости и следовать советам врачей, чтобы предотвратить распространение коранавируса. И призвала людей не паниковать.

Что бы делала я, будь я на месте депутата Сажиной, которая ездит туда-сюда в Италию и назад в Молдову, являясь потенциальным носителем смертельной инфекции?

Во-первых, я бы сдала тест на коронавирус, даже в том случае, если чувствую себя замечательно. Это несложно, но показательно. Ведь я — не простой человек, я — депутат, который у всех на виду. Сотни людей вернулись из Италии и еще вернутся, но тест не сдают. Но с них другой спрос. Их никто не знает и говорить о них, показывать пальцем никто не станет. А на депутата будут. Поэтому, даже если сдать тест для меня сложно, я все равно пошла бы на эту жертву, учитывая свой серьезный статус.

Во-вторых, я предприняла бы все меры предосторожности, которые указаны в приказе минздрава Молдовы. Надо подчеркнуть, что это придумали не в нашем минздраве — это меры, рекомендованные ВОЗ абсолютно всем странам. Я бы сидела дома на карантине и, будучи народным избранником, обратилась бы к народу через соцсети. Я бы своим примером показала всем, как надо действовать, когда вокруг опасность. Я бы показала, что я ответственна перед собой и перед народом.

Я бы подчеркнула, что соблюдать приказы нужно обязательно, даже если за их неисполнение не грозит тюремный срок. Я бы доказала людям, что они мне важны, их благополучие и благополучие их семьи, детей для меня приоритет. В конце концов, я бы использовала двухнедельное заточение дома как хорошую возможность поработать над каким-нибудь хорошим проектом для молдавского общества.

Но госпожа Сажина решила по-другому. Свой статус депутата она решила использовать не как важный пример для общества, а как власть, которой можно воспользоваться, чтобы пренебречь правилами, уйти от них. Ничего удивительного в общем-то. Для этого и нужна власть в Молдове.

ЛИДИЯ ТКАЧ