"Стыдно, противно. Не ожидала от вас": Молдавская певица Наталья Гордиенко ответила на обвинения...

"Против молдавской певицы Натальи Гордиенко, которая победила национальный отбор "Евровидения" вылилось немало критики и грязи за последние дни. Певица не стала молчать и опубликовала на своей странице в Фэйсбуке видео и текст своего отношения к происходящему. Публикуем полностью.

"Привет, друзья!

После того, как я выиграла национальный отбор на Евровидение на меня вылилось столько, простите пожалуйста, дерьма, что я просто не могу молчать. Во-первых, это безумно обидно и несправедливо. Во-вторых, это похоже на травлю.

Давайте обсудим пункты:

«Наташа всё купила», «Киркоров всё купил».

Мне очень приятно, что я выиграла по обеим номинациям и все комментарии кажутся очень неуместными и обидными. Есть какие-то доказательства? Покажите их! О чем вы говорите? «Не отправлялись смски» за тех, кого вы хотели отправить. Я получила тоже десятки скринов того, что смс не уходили. Мои друзья и подписчики ровно так же негодовали, как и любые другие. Похоже, ситуация была равная для всех.

Люди говорят, что я купила жюри. Очень здорово, что люди позволяют себе обвинять в продажности других людей без каких-либо доказательств. Мы узнали, кто будет в жюри в день события и разумеется никому не платили. У нас не было связи с жюри.

Вы обвиняете в продажности конкретных людей. Людей с чистой репутацией. Мне очень обидно как за себя, так и за них. Я не в ответе за выбор членов жюри. Могу только порадоваться за то, что меня отметили. Но почему меня отметили надо спрашивать жюри, а не меня.

Считаю ли я, что мой номер был лучшим по всем показателям? Да, я думаю, что он был один из лучших. Мы вложились в шоу, песню, все вместе и это принесло плоды.

При этом я отдаю должное другим участникам. К примеру, номер Паши мне очень понравился. Ты большой молодец, но мне крайне неприятно то, что ты, Паша, пишешь, что говоришь публично и не только. Что говорит твоя уважаемая жена Юлиана. Клеветать без доказательств некрасиво и говорит скорее о слабости и уязвленности, чем о силе.

Вы обвиняете меня в том, что я работаю с Киркоровым. Но разве нет задачи работать с лучшими? Пытаться получить лучшего продюсера, самую профессиональную команду, выступить как можно лучше и прославить свою страну? С кем я должна работать? Я мечтала о работе с Филиппом с момента, как оказалась на сцене Евровидения в 2006 году, потому что он настоящий профессионал. Он участвовал в создании номеров для Димы Колдуна (6 место), Сергея Лазарева (3 место), Димы Билана и Ани Лорак (оба заняли второе!! место). Я очень хотела вернуться со своим номером, с поддержкой и продюсированием Филиппа. И я думаю, что тут можно только порадоваться. Это же очень круто, когда с нашими работают лучшие в своем деле!

Но нет. Вместо этого я получаю огромное количество хэйта. Отбор превратился в политическую акцию. Кандидатов на поездку в Роттердам поделили как на выборах – левые и правые. Выбор исполнителя для Евровидения должен быть максимально аполитичным, профессионализм не зависит от национальности или того, за кого ты голосуешь на выборах.

Еще дальше пошли представители культуры нашей страны. Артур Сухих, Сергей Орлов и Игорь Дынга вели публичный лайв концерта национального отбора. Культурная элита оскорбляла меня без всяких аргументов. Просто яд и желчь. Я обожаю группу Здоб ши Здуб. Отношение к группе у меня не изменится, но как так можно? Игорь Дынга публично говорит, что я сосу, мне нужно чистить “дымоход”, и всякие другие мерзости.

Господин Дынга, я очень хочу разобраться в вопросе и подать на вас в суд за оскорбление. Это просто напросто недостойно. Стыдно, противно. Не ожидала от вас.

Я точно не тот человек, кто должен и может позволить себе кого-то обучать и читать нотации, но я не понимаю, как так получается. Почему мы постоянно обвиняем людей вокруг: насосала, продался, у него связи, все куплено. Да, у нас в стране много проблем. Но никто не хочет начинать с себя. Максим Завидия не хочет думать, что его номер был недостаточно сильным и интересным, ему проще сказать, что 2 члена жюри были куплены и намеренно занизили ему баллы. Даже когда один из членов жюри объясняет свое решение в комментариях.Работать над собой и начинать с себя никто не хочет.

Я очень-очень старалась и продолжу стараться добиться чего-то значимого в Европе с нашей песней, а получаю вот такую вот интернет-травлю. Я отлично понимаю, что это не травля от большинства. Что это обиженное и расстроенное активное меньшинство, которое влияет на мнение десятков других людей. И мне приходится защищать себя.

Ни у кого нет оснований обвинять меня в подкупе шоу. Я выиграла честно.

На мою песню сделали обзоры уже десятки блогеров в Ютуб. И я не буду приукрашивать и говорить, что все они только хвалят. Есть и критика, и много похвалы. Я объективна и адекватна, и понимаю, что номер не может нравиться всем-всем, никто не говорит, что моя песня не достойна представлять Молдову. Многие хвалят вокал, сцену, шоу, цельность образа. В то время как соотечественники закидывают какахами на все те же темы.

Простите, если я и наш номер не понравились лично вам, но есть сотни людей, которые за меня голосовали, есть жюри, которое присудило нам первое место и я поеду на Евровидение, выложусь максимально, чтобы достойно представить нашу страну.

Per aspera ad astra!"

Наталья Гордиенко читает комментарии хэйтеров