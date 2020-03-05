Экономика В Молдове кредиты становятся дешевле Национальный банк Молдовы снизил базовую ставку. Исполнительный комитет Национального банка Молдовы уменьшил на 1 п.п. базовую ставку, применяемую при основных операциях монетарной политики. Таким образом она сокращена с 5,5% до 4,5% годовых. Решение было принято в контексте подтверждения снижения инфляционных тенденций Напомним, что ранее этот показатель менялся в декабре 2019 года – с 7,5% до 5,5%. Нынешний уровень базовый ставки является рекордно низким с декабря 2014 года, когда этот он начал расти, достигнув 19,5% в феврале 2015 года.

ЛИДИЯ ТКАЧ

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