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Экономика
В Молдове кредиты становятся дешевле
05.03.2020

Национальный банк Молдовы снизил базовую ставку.  Исполнительный комитет Национального банка Молдовы уменьшил на 1 п.п. базовую ставку, применяемую при основных операциях монетарной политики.

Таким образом она сокращена с 5,5% до 4,5% годовых. Решение было принято в контексте подтверждения снижения инфляционных тенденций

Напомним, что ранее этот показатель менялся в декабре 2019 года – с 7,5% до 5,5%. Нынешний уровень базовый ставки является рекордно низким с декабря 2014 года, когда этот он начал расти, достигнув 19,5% в феврале 2015 года.


ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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