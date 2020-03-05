5 Марта 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Цены на молдавские яблоки продолжают расти
05.03.2020

В середине февраля цены на яблоки урожая 2019 года сначала замедлились, затем и вовсе приостановились.

Эксперты из маркетинговых служб уже предположили, что на этом все – цены стабилизировались, и рост стоимости на них уже невозможен.

Но, вопреки всему, в конце февраля и начале марта оптовые цены на яблоки всех сортов аккуратно стали повышаться, и на данный момент выросли на 1 лей за килограмм, в среднем.

Сейчас закупочная цена за один килограмм достигла планки 12-15 леев, в зависимости от сорта яблок.

Садоводы и фермеры надеются на продолжение роста цен, полагая, что к концу марта они вырастут еще на один лей, или даже более, достигнув минимума в 16 леев за килограмм.

Все они отмечают, что в холодильниках предприятий остались партии яблок хорошего качества. При этом, спрос на яблоки не падает, а даже наоборот, ощущается высокий спрос на молдавские фрукты.

Даже сейчас в отдельных сетях супермаркетов Кишинева розничные цены на наиболее качественное яблоко увеличились до 18-20 леев за килограмм продукции.

Схожий высокий уровень цен на этот товар последний раз был зафиксирован в апреле-мае 2018 года, когда из-за дефицита качественного отечественного яблока отдельные сети супермаркетов Молдовы закупили более 500 тонн товара из Польши.

 Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
82
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.