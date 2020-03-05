Цены на молдавские яблоки продолжают расти

В середине февраля цены на яблоки урожая 2019 года сначала замедлились, затем и вовсе приостановились.

Эксперты из маркетинговых служб уже предположили, что на этом все – цены стабилизировались, и рост стоимости на них уже невозможен.

Но, вопреки всему, в конце февраля и начале марта оптовые цены на яблоки всех сортов аккуратно стали повышаться, и на данный момент выросли на 1 лей за килограмм, в среднем.

Сейчас закупочная цена за один килограмм достигла планки 12-15 леев, в зависимости от сорта яблок.

Садоводы и фермеры надеются на продолжение роста цен, полагая, что к концу марта они вырастут еще на один лей, или даже более, достигнув минимума в 16 леев за килограмм.

Все они отмечают, что в холодильниках предприятий остались партии яблок хорошего качества. При этом, спрос на яблоки не падает, а даже наоборот, ощущается высокий спрос на молдавские фрукты.

Даже сейчас в отдельных сетях супермаркетов Кишинева розничные цены на наиболее качественное яблоко увеличились до 18-20 леев за килограмм продукции.

Схожий высокий уровень цен на этот товар последний раз был зафиксирован в апреле-мае 2018 года, когда из-за дефицита качественного отечественного яблока отдельные сети супермаркетов Молдовы закупили более 500 тонн товара из Польши.

Михаил Генчу