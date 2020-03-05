Коммерсант: Криминальный авторитет Миша-дурак поставил Плахотнюку 20 кг гашиша

Заочное обвинение от Имени Российской Федерации предъявлено одиозному экс-лидеру Демпартии. Владимир Плахотнюк подозревается в поставки крупной партии наркотиков – почти 20 килограммов гашиша.

По данным «Коммерсанта», партию наркотиков, закупленную в 2015 году в Марокко, доставили в московский гараж подручные экс-лидера Демократической партии Молдовы – криминальный авторитет Михаил Николаев, известный под кличками Миша-дурак и Собака, а также некий Попа. Последний, по версии следствия, и арендовал гараж в районе Ясенево.

Владимиру Плахотнюку вменяют покушение на незаконный сбыт наркотиков - ст. 30, ст. 228.1 УК РФ.

Адвокат обвиняемого Дарья Константинова прокомментировала новое обвинение, назвав его «таким же надуманным, как и старое».

Россия объявила Плахотнюка в международный розыск по обвинению в организации преступного сообщества и участие в нем (ч. 1 ст. 210 УК), в котором фигурирует его беглый сообщник Константин Цуцу.

Также Плахотнюк является фигурантом дела об отмывании денег через подконтрольные ему банки - более 1 млрд долларов и организации покушения на убийство (ст. 30 и ст. 105 УК) политического противника Ренато Усатого.

В расследовании деятельности организованного Плахотнюком наркотрафика теперь в общей сложности 30 эпизодов, хотя адвокаты одиозного олигарха отрицают все обвинения в его адрес.

Напомним, в начале лета 2019 года экс-глава Демпартии попытался устроить путч в Молдове, отстранив от власти президента Молдовы Игоря Додона и коалиционное правительство Майи Санду.

После неудачной попытки Владимир Плахотнюк объявил о своем уходе и скрылся из Молдовы в тот же день.

Автор: Михаил Генчу