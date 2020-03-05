«На свадьбе демократов и социалистов». Усатый опубликовал свою версию предполагаемых министров в новом правительстве

Лидер “Нашей Партии” и мэр Бельц Ренато Усатый опубликовал фамилии предполагаемых новых министров, которые по мнению политика, будут назначены после объявления официальной коалиции между Демократической партией и Партией социалистов.

“Фамилии новых министров на свадьбе демократов и социалистов…Олег Цуля – нынешний посол Молдовы в Венгрии (родственник Дьякова) – мининистр иностранных дел; Сергей Райлян (фин Филипа) – министр экономики; Александр Пынзарь – министр обороны; Моника Бабук хочет послом в Румынию”, – написал на своей странице Ренато Усатый.

“Нужно срочно решать, что делать. Очень быстро будет установлена в новом варианте диктатура Плахотнюка. Мы все должны объединиться и выйти на протест против “свадьбы” социалистов с демократами”, – призвал Ренато Усатый.

Напомним, вчера республиканский совет Партии социалистов объявил о начале переговоров с ДПМ о создании коалиции в парламенте. Демократическая партия в свою очередь ответила согласием на переговоры.

Президент Молдовы Игорь Додон поддержал инициативу партий, отметив, что переговоры необходимы, “чтобы избежать проведения досрочных выборов”.