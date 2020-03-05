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Генеральный прокурор распорядился выдать ордер на задержание Дорина Дрэгуцану
05.03.2020

Выдать ордер на задержание четверых подозреваемых по делу о хищених из проблемных банков, распорядился генеральный прокурор Александр Стояногло. В числе фигурантов - бывшее и нынешнее руководство Национального банка, в том числе Дорин Дрэгуцану, Эмма Тэбырцэ, Аурелиу Чинчилей и Ион Стурзу.

Этим утром Прокуратура по борьбе с коррупцией провела обыски в здании НБМ. По словам прокурора Руслана Попова, правоохранители доставили на допрос нескольких сотрудников финансового учреждения, в том числе замдиректора регулятора Аурелиу Чинчлей, супруга депутата от ДПМ Руксанды Главан. Отметим, что она одна из пяти демократов, которых партия делегировала на переговоры с ПСРМ о создании коалиции.

На допрос также доставили бывшего специального администратора Банка де Экономи йИона Ропота и бывшего замдиректора Нацбанка Эмму Тэбырцэ. Попов отметил, что в течение дня список допрашиваемых может пополниться еще несколькими именами. 


 
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