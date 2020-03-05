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Здоровье
Шелин: Больным не проводят тест на коронавирус, чтобы скрыть его наличие
05.03.2020

Лидер Социал-демократической партии Молдовы Виктор Шелин обратился к премьер-министру Иону Кику с просьбой потребовать у министра здравоохранения предоставить отчет о ситуации с коронавирусом в Молдове.

Шелин отметил, что ему поступило сообщение о том, что есть факты, свидетельствующие о наличии коронавируса у пациентов, но об этих фактах сознательно умалчивают, а больным не проводят анализы с использованием теста на коронавирус. С таким заявлением Виктор Шелин выступил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня, 5 марта 2020 года, я делаю официально запрос премьер-министру РМ. Потребуйте, чтобы министр здравоохранения письменно уведомила вас, что врачи вирусологи не установили на сегодня ни одного случая коронавируса в Молдове.

Я получил анонимное сообщение, что факты есть, но больных не направляют на анализы с использованием теста для выявления коронавируса, чтобы не фиксировать наличие вируса в Молдове и, таким образом, не распространять панику, которая может иметь политические последствия для власти", - написал политик.


 
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