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Политика
Мэр Кишинева заявил, что Нэстасе нужно вышвырнуть из мунсовета за неявку на заседания
05.03.2020

Председатель фракции ППДП в столичном мунсовете Андрей Нэстасе раскритиковал проект по предоставлению Бухарестом безвозмездной помощи Кишиневу в разработке Генерального градостроительного плана, назвав его «темным».

С предложением о внесении этого проекта в повестку дня работы мунсовета выступил генпримар Ион Чебан. Он поразился реакции Нэстасе на столь выгодное для молдавской столицы предложение со стороны Бухареста.

"Вы считаете, что у Бухареста темные намерения? Вы не присутствовали на большинстве заседаний мунсовета, не имеете до сих пор ни одной подписанной вами инициативы для Кишинева, не присутствовали ни на одном заседании юридической комиссии, и понятия не имеете, о чем сейчас говорится здесь. Вы плохой юрист, если не знаете всех процедур принятия решений в муниципальном совете", — заявил Чебан.

Он уточнил, что, согласно регламенту, на данный момент нет необходимости в наличии заключения той или иной комиссии по данному вопросу, передает aif.md

"Так и скажите, что вы не желаете получить помощь от Бухареста, которую назвали мутной, намеренно хотите заблокировать разработку Генерального градостроительного плана, не желаете закупки автобусов, потому что лоббируете маршрутки, а также свои интересы в подземных переходах, на центральном рынке. Говорите все напрямую и не занимайтесь популизмом. Участвуйте в заседаниях комиссий и заседаниях мунсовета. По большому счету, согласно закону, вас надо уже вышвырнуть из мунсовета — за три заседания, пропущенных немотивированно. Не хотите — блокируйте, но под вашу ответственность", — поставил точку генпримар.


 
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