Илан Шор готов вернуть 13 млрд леев в бюджет Молдовы. Для этого он выдвинул одно условие

Илан Шор готов вернуть в бюджет 13 млрд леев которые правительство выделило для спасения Unibank, Banca de Economii и Banca Sociala. Для этого правительство должно вернуть лицензии этим трём банкам, а также снять арест с их активов. Об этом политик объявил во время пресс-конференции. С журналистами председатель Партии “Шор” общался через Skype.

«Есть только один выход: вернуть эти деньги. И сейчас я говорю как представитель трех банков. Мы настоятельно рекомендуем и настаиваем, чтобы вернуть лицензии и активы трем банкам», — заявил Шор.

По словам Илана Шора, руководство Нацбанка самостоятельно приняло решение о выделение 13 млрд леев, без какой-либо просьбы со стороны коммерческих банков.

“Не надо было нас спасать, мы бы сами методично вернули все кредиты через суд”, — отметил политик.

Шор также утверждает, что руководство Нацбанка распределило средства таким образом, чтобы основная часть средств ушла в банки подконтрольные бизнесмену Вячеславу Платону. Таким образом Платон, у которого были дружеские отношения с руководством Нацбанка, планировал уничтожить своих конкурентов.

Если банкам не вернут лицензии, то их акционеры подадут иск против правительства Молдовы, который как отметил Шор, “будет проигрышным для страны”.

В июне 2017 года Илан Шор был осужден первой инстанцией к семи годам и шести месяцам лишения свободы по делу о краже миллиарда. Его признали виновным в отмывании денег, а также нанесении ущерба в особо крупных размерах путем обмана или злоупотребления доверием. Он был освобожден из-под ареста до вынесения окончательного решения. Оставаясь на свободе Шор продолжил заниматься политической деятельностью и даже был избран в парламент.

С июня прошлого года депутат не появлялся в парламенте.

25 июля 2019 года Апелляционная палата Кагула удовлетворила ходатайство прокуроров об аресте депутата Илана Шора. Cпустя месяц его объявили в международный розыск по линии Интерпола. По данным молдавского отделения международной полиции, политик находится в Израиле. Он сам, и его сопартийцы отрицают факты выезда Шора из страны.