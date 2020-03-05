Плахотнюк дал добро на коалицию и готовит свой триумфальный приезд в Молдову

Итак, после почти года метаний ПСРМ вернулась к истокам. Сегодня политсовет ПСРМ подтвердил, социалисты начинают переговоры о создании коалиции с ДПМ.

Напомним, в июне прошлого года экс-лидер демократов Влад Плахотнюк провел пресс-конференцию, на которой рассказал, что коалиция ДПМ – ПСРМ была практически готова. «Подтверждаю, что у нас были переговоры с ПСРМ по формированию парламентского большинства, но каждый раз появлялись новые запросы. Мы поняли, что дискуссии с ACUM проводятся, чтобы шантажировать нас и заставить пойти на определенные условия социалистов. Коалиция ДПМ – ПСРМ была практически создана, но провалилась в последний момент, когда я отказался подписываться под федерализацией страны».

Но сегодня, ДПМ так же готова начать переговоры с социалистами. Председатель ДПМ Павел Филип заявил, что политформирование готово начать переговоры с ПСРМ. Он также сказал, что демократы подпишут соглашение, которое будет составлено совместно с социалистами.

Впрочем, дальше начинается самое интересное.

Многое зависит от того, каким будет соглашение. Не исключено, что в самый последний момент все может опять сорваться. Ведь по словам П.Филипа дискуссии с ПСРМ будут вести Дмитрий Дьяков, Евгений Никифорчук и Александр Жиздан.

А Д.Дьяков совсем недавно с частным визитом находился в Майами. Некоторые говорят, что там он встречался с В.Плахотнюком.

Может конечно это совпадение, ну после возвращения молдавских депутатов из Израиля, США и некоторых других стран, коалиция АКУМ-ПРСМ развалилась и все вернулось на круги своя.

А ныне правящая коалиция, которую упорно создавал В.Плахотнюк таки состоялась.

Кстати, косвенным подтверждением всего вышесказанного является пресс-конференция Илана Шора, в ходе которой он заявил, что даст показания против Игоря Додона лишь в случае открытия на него уголовного дела. Стоит напомнить, что совсем недавно он говорил, что именно из его денег дали три миллиона за Николае Тимофти.

А раз концепция изменилась, то надо думать правила игры оговорены. И Влад Георгиевич скоро вернется.

@MV