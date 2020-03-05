ПСРМ обращается к Майе Санду: Если откажетесь от коалиции с Шором и Канду, приглашаем в альянс с нами

Но это возможно только при одном условии. Предложения, которые ПСРМ сделало ДПМ уже известны публике. Они содержатся в соглашении, которое социалисты подписали в 2019 году с блоком «ACUM». Об этом рассказал депутат от ПСРМ Влад Батрынча после встречи с демократами.

Он отметил, что представители ПДС и «Платформы ДА» могут принять участие в создании парламентского большинства, но с одним условием.

- Если блок «ACUM» в последний момент откажется от коалиции с Шором и Канду, приглашаем и их подписать соглашение и голосовать в парламенте множество проектов, - заявил Батрынча.

Социалист объяснил, что «для ни кого не является секретом, что в парламенте существует неформальная коалиция: Канду-Санду –Шор. Проанализируйте, они уже несколько недель голосуют вместе. – сказал депутат.

Парламентарий из фракции ПСРМ дал понять, что Илан Шор пытается привлечь еще несколько депутатов в коалицию Канду-Санду –Шор.

-Блок «ACUM» с едва сдерживаемой радостью ожидает, когда Шор привлечет к себе еще несколько депутатов. Надеюсь, что правоохранительные органы будут действовать в соответствии с законом. – добавил Батрынча.