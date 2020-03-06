Акции FinComBank, выставленные на принудительную продажу, сняты с продажи. Как передает агентство "ИНФОТАГ", запрет на их продажу исходит от Центра по борьбе с коррупцией.

Как сообщил корреспонденту информированный источник, решение принято центром после обращения Олега Воронина, 36% акций которого в FinComBank заблокировал Национальный банк Молдовы (НБМ) в начале января 2019 г. Источник утверждает, что Воронин, который является председателем Административного совета FinComBank, обратился с жалобой на то, что при блокировании его акций регулятором были нарушены процедуры.

"Из-за чего собственнику акций даже не дали возможности, чтобы представить аргументы в свое оправдание, после чего появилось решение НБМ о блокировании 36% акций", - сказал источник.

Как ранее сообщало агентство "ИНФОТАГ", заблокировав 36% акций, НБМ предоставил акционеру 90 дней для их продажи. По истечению трех месяцев эмитент - FinComBank - выполнил предписание НБМ об аннулировании этого пакета, и выпуске дополнительной эмиссии с размещением ее на продажу на публичном рынке. Акции единым пакетом продавались по цене 260 леев за одну акцию номиналом 100 леев.

По процедуре принудительной продажи, пакет мог приобрести инвестор, получивший предварительное разрешение у НБМ. Единым пакетом акции не продались, и далее началось помесячное снижение их цены с возможностью выкупа акций до 1% от капитала банка без разрешения НБМ.

В этот период цена бумаги снизилась до 159 леев. В результате серии сделок, из выставленного пакета в 36% продались примерно 9% акций.

Собеседник корреспондента "ИНФОТАГ", близко знакомый с ситуацией, сказал, что Олег Воронин потребовал возмещения ему материального ущерба в результате "неправомерных действий" регулятора.

Вырученные от принудительной продажи акций деньги возвращаются акционерам, чьи акции блокируются и впоследствии аннулируются, и на их сумму выпускается и продается дополнительная эмиссия.

Справка "ИНФОТАГ": По тогам 2019 г. FinComBank получил 76 млн. леев чистой прибыли. Его доля на рынке превышает 4%. Самыми крупными пакетами акций до блокирования НБМ пакета в 36% обладали Олег Воронин (48%) и инвестиционный фонд Harizon Capital (13%).