Четыре винодельни из Гагаузии вошли в ТОП компаний по числу медалей, полученных на международных конкурсах

Сразу четыре винодельческих предприятия из Гагаузской автономии вошли в ТОП компаний, которые в 2019 году получили наибольшее число медалей на международных конкурсах.

Наиболее отличились в прошедшем году компании «Винария Боставан», «Вина Комрата», «Казаяк-Вин» и «Томай-Винекс».

У «Винарии Боставан» в копилке 43 медали и пятое место в топе 20 самых отмеченных наградами компаний Молдовы. Компания «Вина-Комрата» расположилась на 11 месте с 21 наградой международных конкурсов.

Казаклийская компания «Казаяк-Вин» заняла 15 место – у нее 18 медалей. Заключает двадцатку лучших виноделен Молдовы компания «Томай-Винекс» с 12 наградами международных винных конкурсов, сообщает Gagauzinfo.MD со ссылкой на wine-and-spirits.md.

А всего в 2019 году молдавские виноделы добыли на различных международных конкурсах 842 медали: 345 золотые медали, 263 серебряные медали и 132 бронзовые.

Подготовил Михаил Генчу