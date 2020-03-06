ДПМ в коалиции с ПСРМ может отвечать за экономику и внешнюю политику

Демократическая партия в возможной будущей коалиции с Партией социалистов может отвечать за экономику и внешнюю политику, однако в рамках первого раунда переговоров вопрос распределения конкретных министерств не обсуждался. Как передает "ИНФОТАГ", об этом сказал в четверг на пресс-конференции депутат ПСРМ Влад Батрынча.

Он отметил после переговоров с демократами, что "в основу будущей коалиции ляжет политическое соглашение, подписанное в сентябре 2019 года между ПСРМ и блоком ACUM, поскольку именно этот договор отражает нужды республики и отвечает интересам всего общества".

"Мы обсуждали эффективную работу правительства. Коллеги из ДПМ сказали, что готовы отвечать за определенные направления - экономика и внешняя политика, однако мы не обсуждали распределение министерств. На протяжении этой недели, может даже в выходные, дискуссии продолжатся. Возможно, они будут проходить в более узком формате - с участием специалистов в разных областях, чтобы вместе составить программу правления", - сообщил Батрынча.

По словам депутата, социалисты не видят проблемы в том, что представители ДПМ заявляют о своей приверженности европейской интеграции, поскольку Молдова является европейской страной.

"Мы предложили коллегам модель сбалансированной внешней политики, чтобы РМ соблюдала обязательства перед всеми партнерами. Предложили работать с ЕС, поскольку у нас есть Соглашением об ассоциации, а также с СНГ, с которым тоже есть соглашение. Мы обговорили необходимость соблюдения соглашений добрососедства с Румынией и Украиной. Молдова должна проводить мудрую политику, которая не допускает дружбы с одними против других", - подчеркнул он.

Батрынча пообещал, что окончательное соглашение с ДПМ будет опубликовано для широкого доступа, и не будет содержать каких-либо тайных дополнений.

В случае создания коалиции Демпартия станет гарантом европейского курса Молдовы. Председатель парламентской фракции ДПМ Думитру Дьяков отметил на брифинге, что "это был только первый раунд, который больше напоминал обмен мнениями о возможностях взаимодействия в рамках правящей коалиции и стабилизации ситуации в РМ".

"Диалог прошел в дружественной атмосфере. Если коалиция и будет создана, то только при условии гарантии проевропейского курса. Демпартия выступит гарантом, так как считает своим обязательством продолжение движение в этом направлении", - сообщил он.

Он дал понять, что ДПМ заинтересована в направлении внешней политики, чтобы в ее ведении находились "отношения с ЕС и партнерами".

Однако Дьяков отметил, что в правительстве "девять министерств, и если половина перейдет в ведение ДПМ - будет нормально".

"Правая оппозиция призывала нас сместить нынешнее правительство. Но мы задавали вопрос - а что дальше? Сможем ли сформировать новый функциональный кабмин? Тем более после того, как кто-то постарался, и наша фракция сократилась на семь человек (которые ушли в Pro Moldova - "И."). Теперь, если прибавить ACUM, у нас - 48 депутатов. И что в этой ситуации делать? Голосовать с партией Шора?", - задался вопросом демократ.

Отвечая на вопрос о том, будет ли ДПМ поддерживать Игоря Додона на президентских выборах, Дьяков отметил, что "после бесед с гражданами в районах, пришел к выводу, что у Демпартии "должен быть собственный кандидат".