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Общество
Дело о «краже века»: экс-главе Нацбанка предъявлено обвинение в мошенничестве
06.03.2020

В скором времени уголовно-процессуальные действия коснутся и других публичных и должностных лиц, замешанных в «исчезновении» миллиарда.

Обыски в Национальном банке Молдовы (НБМ) завершились предъявлением обвинения его бывшему председателю в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере, передает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Как сообщили в ведомстве, по результатам уголовно-процессуальных действий были задержаны четверо бывших и действующих членов руководства НБМ. Речь идет об экс-главе Нацбанка и его бывшем заместителе, а также о действующем зампреде банка и главе отделения. Более подробной информации в прокуратуре не дали.

Трое подозреваются в участии в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. А экс-председатель НБМ уже проходит обвиняемым по аналогичным статьям. Кроме того, в его отношении решается вопрос о предварительном аресте.

«В будущем уголовно-процессуальные действия коснутся и других публичных и должностных лиц, замешанных в банковском мошенничестве», — утверждают в ведомстве.

В четверг утром Антикоррупционная прокуратура провела следственные мероприятия в здании Национального банка Молдовы. Как сообщила Sputnik Молдова глава пресс-службы Генпрокуратуры Мария Виеру, эти действия связаны с делом о краже миллиарда из финансово-банковской системы.

Затем генеральный прокурор Александр Стояногло заявил журналистам, что санкционировал допрос и задержание бывшего главы НБМ Дорина Дрэгуцану, экс-замглавы НБМ Эммы Тэбырцэ, действующих зампредов НБМ Иона Стурзу и Аурелиу Чинчлей.

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