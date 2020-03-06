"У вас были сексуальные связи, из-за которых надо волноваться?"

Люди мне рассказывают о своих проблемах, а я тревожно пялюсь на полоску, - вдруг будет положительный результат.

Фильм Дудя про ВИЧ в России смотрели? Если нет, то очень странно. Около месяца назад он появился на youtube и его посмотрели 16 миллионов человек. Такого успеха у документального кино в России и у нас не было никогда, наверное. Да еще на такую, практически табуированную тему, как ВИЧ.

В Кишиневе буквально в течение нескольких дней после появления фильма с просьбой пройти тест на ВИЧ обратилось около 30 человек.

К теме возник повышенный интерес, но не надолго. Посмотрели, и начали забывать. А зря! Молдова находится на четвертом месте в Европе по темпам роста инфицирования ВИЧ. Это исследование прошлого года Европейского цент-ра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Европейского регионального бюро ВОЗ. 22,2 случая ВИЧ на 100 тысяч населения - должна всех напугать.

Не просто напугать, а узнавать о ВИЧ, знать, как распространяется, знать, как общаться с «позитивными людьми» и самому пройти тест, чтобы быть уверенным в своем статусе.

2 капли

Я пришла на интервью с директором ОА «Инициатива Позитивэ»

Русланом Поверга. О чем говорили и недоговорили, выйдет в интервью «Комсомолке» через несколько дней. Сейчас я расскажу о самых волнительных минутах того дня.

- Где можно пройти тест на ВИЧ?

- Здесь, - ответил Руслан.

- Сколько стоит?

- Бесплатно.

Через несколько минут в комнату вошел мужчина с картонной коробкой в руке.

- Что вы знаете о ВИЧ? - издалека начал социальный работник по имени Андрей, как я узнала чуть позже.

Я наговорила кучу стандартных вещей, забыв другую кучу нюансов, о которых рассказывали в фильме Дудя. Андрей дополнил мой скудный рассказ о ВИЧ и начал распаковывать коробку. Вдруг он сказал, что забыл кое-что, и вышел.

Он принес шаблон расписки, под которой я поставила подпись, заверив Андрея и весь мир, что меня никто не принуждал в полдень в среду проходить тест на вирус иммунодефицита человека.

Я сама попросила сделать мне тест, что и подтверждаю письменно. Фото Ирина Иванченко.

Когда Андрей доставал разные пластиковые штучки из коробки, началось первое, непонятно откуда взявшееся волнение. Ведь это не просто рядовой анализ...

- А чего вы волнуетесь? У вас разве в жизни были ситуации, из-за которых стоит волноваться? - Андрей надел перчатки, достал пластиковый предмет, чем-то напоминающий тест на беременность, иглу для прокола пальца.

Прокололи мне безымянный палец, как в поликлинике. В отличие от медсестры-живодерки, мой палец не выжимали во все пробирки. Маленькой стеклянной пипеткой набрали буквально 2 капли.

Я всегда боялась иголок. Фото Руслан Поверга.

8 минут

Капли слили в небольшое углубление на пластиковом корпусе. Расположенная внутри бумажка-индикатор сразу стала окрашиваться в розовый цвет. Появилась четкая полоска. Одна. Это показатель, что тест качественный и сработал. Теперь надо подождать 8 минут, ну, может, 10. Не больше. Но, кроме этой полоски качества, могут появиться еще две полоски, которые покажут совсем другое. Я проходила комплексный анализ на сифилис и ВИЧ. Вот эти две полоски и надо ждать.

Тем временем, интервью продолжалось. На офисном столе передо мной лежал тест, который перевернул жизни многих людей. Который разделил жизнь людей - до теста и после. Буквально через несколько минут можно стать позитивным человеком, но совершенно в другом смысле, нежели используют большинство людей. В таких центрах, как «Инициатива Позитивэ», позитивный человек - это ВИЧ-позитивный, а не рядовой оптимист.

Экспресс-тест дает точный результат. Фото Ирина Иванченко

Я задавала вопросы, отвечал уже не только Руслан, но и соцработник Андрей. Время от времени я поглядывала на кусок пластмассы, который прямо в эти

8 минут решает мою судьбу. Люди мне рассказывают о проблемах ВИЧ-инфицированных, а я тревожно пялюсь на полоску - вдруг будет положительный показатель! Они все не появлялись. Наконец Андрей сказал, что ждать больше незачем.

- Вы прошли тест, ваш статус - отрицательный, - Андрей начал собирать израсходованные материалы на выброс сгреб и мой тест.

- Можно я его заберу себе?

- Можете, но через некоторое время появятся все три полоски. Оно вам надо?

По инструкции - результат через 8 минут, не дольше. Это не тот сувенир, который захочешь хранить дома. Ни спрятать, ни людям показать: «Смотрите, мой тест на ВИЧ и сифилис», а там все три полоски. Так что я его не взяла.

И вам забирать не советую, а пройти экспресс-тест обязательно надо. Не больно, не долго и не дорого, то есть быстро и совершенно бесплатно. Ведь в нашей стране живет очень много людей, кто не подозревает о своих трех полосках в тесте на ВИЧ и сифилис, но это уже совсем другая история.

ВАЖНО!

Где пройти тест на ВИЧ?

Если вы проживаете не в Кишиневе, вы можете обратиться в ближайший Кабинет добровольного консультирования и тестирования на ВИЧ. Региональные социальные центры есть в Кишиневе, Комрате, Бельцах и Тирасполе.

Тесты всегда в наличии:

«Инициатива Позитивэ» по адресу: Кишинев, пр-т Индепенденций, 6/2. Телефон: +373 22 00 99 74.

«Генедр-ДОК»: 022 28 88 61 или 022 28 88 63.

ИРИНА ИВАНЧЕНКО