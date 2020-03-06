Павел Филип говорит, какие министерства выберет ДПМ и почему

Первым условием Демократической партии Молдовы для будущей правящей коалиции с Партией социалистов Республики Молдова является получение должности министра иностранных дел и европейской интеграции. По словам лидера ДПМ Павла Филипа, его партия выступает за эту область, чтобы положить конец дискуссиям о федерализации страны и отклонении от европейского курса, передает IPN.

„Это одно из наших первых условий, потому что для нас очень важно, чтобы Республика Молдова не скользила только в одном направлении, когда речь идет о сбалансированной внешней политике, чтобы сделать наконец европейский путь Республики Молдова необратимым”, - заявил Павел Филип в ходе передачи „In profunzime” на телеканале Pro TV.

Еще один портфель, за который ДПМ выступит в переговорах с ПСРМ, касается Министерства экономики.

„Мы начали много важных проектов, и здесь я имею в виду энергетическую безопасность страны. Мы начали строительство газопровода, который соединяет Молдову с европейской системой природного газа. К сожалению, этот важный для Молдовы проект в плане энергетической безопасности застопорился. Мы говорим и об электрическом взаимоподключении, что для нас тоже важно”, - добавил Павел Филип.

Помимо Министерства иностранных дел и экономики, Министерство просвещения, культуры и исследований должно стать третьим министерством, на которое претендует ДПМ.

„Образование с моей точки зрения является очень важной областью, потому что оно представляет собой один из трех основных столпов, на котором может быть построено государство. В этой области есть проблемы в политическом плане со ссылкой на язык общения, историю румын и многое другое. Этот инструментарий позволил бы сохранить статус-кво и больше не касаться тем, которые разделяют общество или вызывают много дискуссий в обществе”, - отметил лидер ДПМ.

Что касается четвертого министерства, которого требует ДПМ, Павел Филип не дал точный ответ, но речь идет о безопасности государства.

„Мы говорим о государственной безопасности. Может быть несколько формул, может быть оборона, помните все эти дискуссии об участии в учениях, плодотворном сотрудничестве с НАТО, бюро, которое мы открыли в Молдове, и многое другое”,- сказал депутат Павел Филип.

Он добавил, что пока не будет уверен, что возглавляемая им партия сможет реализовать свои идеи, ДПМ не создаст правящую коалицию с ПСРМ.