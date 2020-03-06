О проделках орденоносного жулика, переполохе в благородном семействе Нацбанка и дне, когда ПДМ прильнула к ПСРМ

Рыба портится с головы

Премьер-министр Ион Кику утверждает, что не одобряет панибратское общение между высокопоставленными чиновниками и СМИ. По мнению премьер-министра, в последние годы воспитание и стандарты общения между государственными учреждениями и прессой снизились. „За последние 15 лет эти стандарты диалога снизились. Люди больше не обращаются друг к другу на вы и имеют панибратский уровень общения. Я не говорю, что пресса виновата, но мы должны признать, что уровень воспитания снизился, к сожалению”, - заявил Ион Кику.

Рыцарь ордена Штефана Великого и Святого клянётся, что ничего не украл

Находящийся в бегах председатель Политической партии „Шор” Илан Шор утверждает, что готов сегодня явиться на судебное заседание в рамках дела о банковском мошенничестве. Он говорит, что не имеет никакого отношения к краже из банковской системы. „ Деньги из государственного бюджета не были взяты мной или другими людьми. Эти деньги были выделены из государственного бюджета государственными служащими, которые приняли решение уничтожить эти три банка”, - заявил лидер Партии „Шор”. В настоящее время, по словам Илана Шора, бывшие акционеры готовят иск о незаконном уничтожении трех банков и незаконном лишении лицензий.

А государству дадут высказаться?

Аудиторский отчёт Счётной палаты о заключении и исполнении договора о концессии Аэропорта свидетельствует о серьёзных нарушениях и злоупотреблениях. „90% инвестиций были осуществлены лишь за счёт операционных доходов аэропорта. Кредиты Avia Invest представляют собой сомнительные, непрозрачные источники, если говорить о Панаме. В результате этого соглашения цель концессии фактически не была достигнута”, - заявил Игорь Мунтяну.

А вот если вникнуть поглубже

Антикоррупционная прокуратура провела следственные действия в центральном офисе Национального банка Молдовы. Александр Стояногло заявил прессе, что он дал согласие на задержание и дачу показаний заместителями главы Нацбанка – Аурелиу Чинчилеем и Ионом Стурзу, а также экс-главой НБМ Дорином Дрэгуцану и бывшей заместительницей главы Нацбанка Эммой Тэбырцэ. По его словам, следственные действия в НБМ готовились уже давно.

„Отвечая на возросший интерес средств массовой информации к сотрудникам, к которым относятся сегодняшние действия, мы сообщаем, что эти коллеги проявили профессионализм и самоотверженность, активно участвуя в реформе банковского сектора, широком процессе, поддерживаемом внешними партнерами Республики Молдова”, отреагировал НБМ на действия прокуратуры.

Весна созревших „фруктов”

По итогам первого раунда переговоров Партия социалистов и Демократическая партия объявили, что они обсуждали не распределение министерств. Думитру Дьяков заявил, что дискуссия прошла в дружественной атмосфере. Если из девяти министерств половину возьмёт на себя ДПМ, это будет „нормально”, - считает депутат. Политик также сказал, что ДПМ создаст коалицию с ПСРМ только в том случае, если социалисты поддержат предложенную демократами программу.