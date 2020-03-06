Фадей Нагачевски: Судебная система привыкла иметь хозяина, когда его нет, ищет его

Министр юстиции Фадей Нагачевски утверждает, что в судебной системе Республики Молдова существуют кланы. Более того, министр утверждает, что существует категория судей, которые уже много лет находятся в системе и стали чрезвычайно токсичными для правосудия страны, передает IPN.

„То, что я констатировал и радует меня, так это то, что возник конфликт поколений. Пришел молодой класс судей и есть противостояние с теми, кто десятилетиями находится в системе. Молодые люди консолидируются вокруг идеи очистки судебной системы и наиболее склонны к процессам реформирования юстиции, понимая, что токсичные факторы - это те, кто много лет находится в системе”, - заявил Фадей Нагачевски в ходе передачи „Политика Натальи Морарь” на телеканале TV8.

Министр не захотел называть конкретные кланы молдавской юстиции, но разделил судей на несколько категорий.

„Существует категория более старых, очень токсичных судей. Есть пожилые судьи, которые пытаются оторваться от токсичных и сдерживать их, и есть категория молодых. Есть судьи более старшего возраста, которые считают, что уже можно провести красную линию и нужно попытаться все исправить и работать в соответствии с положениями действующего законодательства, но есть категория, которая пытается вступить в противостояние с политической системой”, - добавил министр Нагачевски.

Чиновник говорит, что судебная система в стране привыкла к тому, чтобы иметь хозяина, а если этого хозяина нет, то судьи ищут его.

„Судебная система привыкла иметь хозяина. В ситуации, когда у них нет хозяина, они ищут его. Их не интересует, кто хозяин, их интересует иметь хозяина. Они не хотят работать самостоятельно. Мы все время посылаем им сигналы: „работайте в строгом соответствии с положениями действующего законодательства”. Не слышат. Они пытаются спровоцировать определенные конфронтации с политической системой”, - уточнил Фадей Нагачевски.

Министр юстиции утверждает, что есть группа судей, которые хотят дестабилизировать судебную систему и что есть члены Высшего совета магистратуры, которые хотят, чтобы все оставалось по-старому.