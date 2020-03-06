Черная полоса столичного клуба

Кишиневский клуб «Зимбру» выходит из национального чемпионата. Как сообщил во вторник, 3 марта, на пресс-конференции генеральный директор клуба Севастьян Ботнарь, причиной послужило приостановление финансирование клуба президентом Николаем Черным.

«Он более не заинтересован финансировать «Зимбру», - сказал Ботнарь. - Учитывая, что 70 процентов бюджета уходит на первую команду, мы приняли решение, что первая команда прекращает свое существование. Оно касается только ближайшего года, за который мы надеемся оздоровить финансовую ситуацию в клубе. Таким образом, команда «Зимбру» не будет играть в этом сезоне ни в одном турнире во всех дивизиях молдавского футбола». Будет продолжено лишь финансирование академии.

Что касается итальянских инвесторов, Ботнарь сообщил следующее: «Из-за недопониманий они отказались участвовать в проекте. Сначала была договоренность, что господин Черный покроет все текущие долги, а они будут финансировать клуб. Потом была договоренность, что итальянцы приведут спонсоров, закроют долги и станут собственниками. Но потом они отказались и от этого, из-за чего мы и пришли к этому решению».

В свою очередь, один из итальянских инвесторов Лучиано Джуа высказал порталу Moldfootball.com свою точку зрения на ситуацию.

Он рассказал, что в подписанном с гендиректором «Зимбру» договоре обозначено погашение долгов до конца 2019 года. «Сумма долгов достигает почти 6 миллионов лей, - пояснил итальянский инвестор. - Предполагалось, что их погасят, а с января мы начнем нести все эти расходы. Долги погашены не были и клуб не получил национальную лицензию».

Лучиано Джуа сообщил, что за время нахождения в Кишиневе он выплачивал зарплаты тренерам из своих средств. «Думаю, господин Черный даже не знает, что происходит, он всегда вел себя абсолютно корректно и прозрачно, - сказал итальянец, сообщив о своих дальнейших шагах. - Вернемся в Италию. «Зимбру» выкинул тренеров из отеля на улицу, как каких-то собак. Даже в Африке так не поступают. В течение того времени, что мы тут работали, у нас не было ни горячей воды, ни отопления в номерах, а тренеров даже не кормили. За свои деньги я поселил их в другой отель. Нужно прояснить ситуацию с клубом - у нас есть контракт, несоблюдение условий которого будет иметь последствия».

Джуа подтвердил намерение подать в суд на Севастьяна Ботнаря, отказавшись раскрыть детали иска.

Николай ПАВЛОВ