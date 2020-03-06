Правительство не позволит Академии наук заниматься псевдонаукой и политикой

В 2020 году на развитие науки и различные исследования выделено 545 миллионов леев. Об этом стало известно из публикации премьер-министра Иона Кику на своей личной странице в соцсетях.

- В этом году на науку и развитие бюджет увеличен на 17%, по сравнению с 2019 годом, и составил 545 миллионов леев. Мы готовы платить за исследования в области математики, физики, химии, биологии, медицины и в других областях.

Но мы не будем сливать государственные деньги на псевдо-исследователей, замешанных в политических проектах. У вас достаточно финансирования из других источников.

Что полезного вы дали обществу взамен сотен затраченных миллионов леев за последние годы, любезные господа? – написал Ион Кику в своей публикации.

Обращение относилось к протесту, организованному в четверг несколькими сотрудниками Института истории, Института филологии и Института культурного наследия Академии наук Молдовы.

Многим из них отказали в финансировании научных программ на период 2020-2023 гг.

Протестующие пришли к зданию правительства, требуя пересмотреть решения Министерства образования, культуры и исследований, которое не включило их проекты в список финансируемых.

Пользователи соцсетей отреагировали положительно на публикацию премьера Иона Кику, указав на очевидные факты:

- множество объектов недвижимости Академии наук Молдовы сдаются в аренду экономическим объектам за большие деньги,

- некоторые сотрудники Академии наук занимаются политической деятельностью, вместо научной,

- Академия наук фигурирует во множестве расследованиях по делам о коррупции, в которые вовлечено бывшее руководство, и другое.

Автор: Михаил Генчу