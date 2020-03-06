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Общество
Облом для граждан Молдовы, желающих получить паспорт Румынии
06.03.2020

Справки из архивов больше приниматься не будут – только подлинники!. Похоже, в соседней стране всерьез взялись за тех, кто просто покупал «нужные» бумажки.

Национальный орган гражданства Румынии сообщил об изменении процедуры получения гражданства. Так, с 4 мая ответственные госструктуры не будут принимать справки и документы, полученные в архиве.

В Национальном органе гражданства Румынии NM сообщили, что будут принимать только оригинальные документы, а не те, на которых стоит отметка, что они получены из архива.

Заявки на получение румынского гражданства можно подавать в офис Национального органа гражданства Румынии в Бухаресте и его подразделениях в Яссах, Галаце, Сучаве и Тимишоаре, а также в румынские дипмиссии.

Напомним, что недавно Молдову уже сотрясал скандал с румынскими паспортами: тогда их выдача была приостановлена.


 
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