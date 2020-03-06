Совестливый убийца: Житель Молдовы, не выдержав мук совести из-за убийства друзей, скончался от инфаркта до того, как на него вышла полиция

Трагедия разыгралась в Яловенском районе — местный житель убил гражданскую жену и односельчанина, с которым она ему изменяла.

Сюжет, достойный Болливуда произошел в селе Суручены Яловенского района. 19 февраля местная жительница обратилась в полицию — у нее пропала 44-летняя дочь. Полиция объявила пропавшую в розыск, но не могла ее найти. Пропавшая около 18 лет жила в гражданском браке с 36-летним сельчанином, воспитывали троих сыновей. Правда, вели асоциальный образ жизни, много пили.

В начале марта в полицию обратился сын пропавшей женщины.

- Он рассказал, что его маму убили, а тело спрятали возле дома охранников у местного пруда, - сообщила «Комсомольской правде» в Молдове пресс-секретарь районного инспектората полиции Сильвия Ветку. - 5 марта на берегу пруда полицейские обнаружили тело пропавшей. Но дальше их ждал «сюрприз». Нашли тело еще одного убитого, как и в первом случае, со следами ножевых ранений в области спины и груди.

Тела были закопаны в яме глубиной около 50 см на расстоянии 10 метров от дома охранников. Убитым оказался 42-летний сельчанин.

- Их убили еще в начале февраля. Подозрение сразу же пало на гражданского мужа убитой. - продолжает Сильвия Ветку. - Дело в том, что женщина ему на самом деле изменяла с 42-летним погибшим. Муж узнал об этом и убил обоих. Но сам он скончался накануне того дня, как обнаружили трупы. Он умер, предположительно, от инфаркта, 4 марта. Видимо, совесть замучила. Дело в том, что по свидетельствам односельчан, весь месяц он пил так, как в последний день. Не мог остановиться. Наверное, заглушал муки совести...

ЛЕОНИД РЯБКОВ