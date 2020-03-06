Шор продолжает шурудить: Усатый утверждает, что группа Канду Pro Moldova - проект оргеевского олигарха

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Также Усатый считает, что бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк не причастен к выходу шести депутатов из ДПМ.
Примар Бельц Ренато Усатый утверждает, что парламентская группа Pro Moldova – это проект Илана Шора. Об этом Усатый заявил в программе Puterea a Patra на N4.
Также, Ренато Усатый считает, что бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк не причастен к выходу шести депутатов из ДПМ. – Я думаю, что он сейчас не имеет право вмешиваться в политику – объяснил Усатый.
Напомним, что в феврале шесть депутатов ДПМ покинули полит формирование и создали парламентскую группу Pro Moldova. Журналисты писали неоднократно, что за этим стоят Илан Шор и Влад Плахотнюк.
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