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Шор продолжает шурудить: Усатый утверждает, что группа Канду Pro Moldova - проект оргеевского олигарха
06.03.2020

Также Усатый считает, что бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк не причастен к выходу шести депутатов из ДПМ.

Примар Бельц Ренато Усатый утверждает, что парламентская группа Pro Moldova – это проект Илана Шора. Об этом Усатый заявил в программе Puterea a Patra на N4.

Также, Ренато Усатый считает, что бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк не причастен к выходу шести депутатов из ДПМ. – Я думаю, что он сейчас не имеет право вмешиваться в политику – объяснил Усатый.

Напомним, что в феврале шесть депутатов ДПМ покинули полит формирование и создали парламентскую группу Pro Moldova. Журналисты писали неоднократно, что за этим стоят Илан Шор и Влад Плахотнюк.


 
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