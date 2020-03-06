Михаил Пысла: «Недостаточно сказать, что мы готовы к встрече с коронавирусом, надо это чем-то подтвердить»

Ученицу 12-го класса кишиневского лицея после итальянских каникул не пустили в класс. На Украине кое-где – настоящая паника. «Люди боятся из-за неуверенности», - комментирует ситуацию Михаил Пысла, экс-директор национального центра общественного здоровья, консультант ВОЗ по управлению чрезвычайными ситуациями. О механизмах, которые могут снизить неуверенность населения, он рассказал «Молдавским ведомостям».

Информации недостаточно, она неактуальна и не вызывает доверия

- Страх перед эпидемией коронавируса возник из-за изъянов работы тех структур, которые обязаны обеспечить коммуникацию между властью и населением.

Во-первых, информации недостаточно. Во-вторых, пока она доходит, становится неактуальной. В-третьих, нет уверенности, что мы получаем нужную нам информацию от минздрава. Люди начинают искать сами, путаются, официальным источникам не доверяют. Значит, минздрав и национальный центр общественного здоровья сделали не все. На сайте минздрава появились данные на госязыке – но их нет на русском.

Когда в Молдове сообщают, что все хорошо, людям этого мало

- Изъяны в тактике коммуникации ведут к информационному голоду, который люди погашают своими силами, как могут. Когда говорят, что все под контролем, этому не все верят, ведь в мире объявлена пандемия. В Италии и Франции на фоне более высокого уровня здравоохранения реализуются программы сдерживания распространения болезни, но даже там инфицирование растет. И когда в Молдове сообщают, что все хорошо, людям этого мало.

Есть целая наука, изучающая вопросы коммуникации при чрезвычайных ситуациях, есть рекомендации ВОЗ. Чиновников учат, как подавать информацию, бороться с фейками. В национальном центре общественного здоровья работает дирекция управления чрезвычайными ситуациями в общественном здравоохранении, сотрудники прошли подготовку в ВОЗ. Почему они растерялись на первом этапе эпидемии?

Два пути определения готовности

- Чтобы определить готовность молдавской системы к пандемии, есть два пути.

Первый – реальный, когда пациент, у которого впоследствии может быть подтвержден вирус, пройдет все этапы диагностики, лечения и выздоровления. На практике таможенники, лечебные учреждения, служба семейного врача, догоспитальная и больничная служба покажут свою готовность.

Другой путь – учения, инсценировка ЧС. По такому пути проходят некоторые страны, недавно пошла Киргизия. Шаг за шагом «пациента» провели по всем этапам, вплоть до реанимации.

Наш минздрав, центр общественного здоровья знакомы с методикой проведения таких учений, я сам ее разрабатывал. Центру я рекомендовал провести учения еще 28 января и выявить слабые звенья в цепи. До сих пор мне ничего не известно об их проведении. Инсценировка стала бы своего рода прививкой. Если начнется эпидемия коронавируса - все ответственные органы будут после этого знать, что делать.

Какая больница будет второй?

- Недостаточно сказать, что мы готовы к встрече с коронавирусом – это надо как-то подтвердить. Люди хотят услышать ответы на ряд вопросов.

По словам минздрава, руководители медучреждений сообщили, что обеспечены масками и другими средствами индивидуальной защиты. Но на сколько дней? Ведь все это одноразовое. И как быть населению – в аптеках масок нет! Маски нужны не только больным, если они появятся, но и членам их семей, ведь люди будут на домашнем карантине.

Есть агентство по государственным резервам с его медицинской базой. Вопрос: имеются на этой базе средства индивидуальной защиты для населения, достаточно ли их?

Не проясняет ситуацию информация о готовности 20 палат инфекционной больницы имени Тома Чорба. Они и так всегда готовы, просто их сейчас не занимают. Проблема появится, если начнут поступать тяжелые больные с осложнениями. Мы не знаем, насколько реанимация инфекционной больницы готова к оказанию помощи нужному количеству больных. Если эта больница не готова, то какая больница будет второй, которая справится с этой задачей?

Когда был свиной грипп, больница имени Тома Чорба не справлялась. В РКБ оборудовали для тяжелых больных реанимационное отделение во главе с профессором Кожокарем, который спас много жизней.

Когда разблокируют специальный фонд реагирования?

- Легкие и средней тяжести случаи заражения не представляют угрозы, проблемы могут появиться, когда возникнет ситуация, осложненная сердечно-сосудистыми заболеваниями или отеком легких. Встанет вопрос: на сколько тяжелобольных хватит в Молдове аппаратов искусственного дыхания?

У государства есть фонд реагирования, который разблокируется в специальный случаях. Но ни разу на заседаниях специальной комиссии по чрезвычайной ситуации в общественном здравоохранении не прозвучала просьба разблокировать фонд. Допустим, его разблокируют, но никто не отменял процесс госзакупок, который неизвестно сколько продлится. В то же время все мы видим, как быстро зашевелился бизнес, когда встал вопрос о масках и дезинфицирующих средствах.

Прогнозировать на три шага вперед

- Отсутствие ответов не вселяет надежд. Мы, конечно, верим в наше правительство. Но когда видим, что более сильные государственные системы встречаются с проблемами, - поступающая дозированная информация не дает уверенности.

Насколько оптимизм властей соответствует реальному положению вещей? Этого никто не оценил – у нас еще не было случая эпидемии коронавируса. Прецедент покажет изъяны.

Чтобы на поддаваться панике, я предлагаю опираться на информацию из официальных источников, использовать советы, которые дают официальные структуры. Но и власти должны знать, что необходимо работать над улучшением процесса информирования населения с целью повысит уровень доверия. В частности, информация должна работать на опережение возникновения тех вопросов, на которые население ждет ответов. Необходимо предвидеть на три шага вперед, как будут развиваться события.

Вот что уже ясно на примере Италии. Госучреждения должны спрогнозировать, сколько понадобиться средств индивидуальной защиты и средств для дезинфекции, кто и как должен работать на уровне первичной медицинской помощи, сколько врачей необходимо для оказания реальной помощи в больницах. Возможно, кто-то делает такие прогнозы, но населению о них ничего не известно.

В Италии только в первый день было установлено 64 случая инфицирования. Кто даст гарантию, что у нас в Молдове при таких тесных контактах с Италией не случится так, что одновременно заболеют 30-40 человек? Опережая события, необходимо рассчитать, какие нужны людские и материальные ресурсы.

Одна упущенная деталь – и вспышка

- Когда я возглавлял центр общественного здоровья, мы провели учения-инсценировку действий в связи с карантином, вызванном лихорадкой Эбола. Как оказалось, слабым звеном стал работник аэропорта, сверяющий ярлыки на чемоданах: он не получил средств защиты. Никто не даст гарантии, что такой человек не будет тем «меченым атомом», который приведет к масштабному карантину.

В деталях, как известно, кроется черт, то есть глубокий смысл. От учений, имитирующих события, уходить нельзя. Нельзя засунуть голову в песок и считать, что все нормально, и при этом ждать, что все остальные также будут думать, что все в порядке.

Записала Марина ТИМОТИНА