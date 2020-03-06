Вместо тысячи слов: Са-Ка-Шор в полной идиллии в парламенте

Вот вам и непримиримые соперники. Совершенную идиллию между депутатами групп Канду-Санду-Шор могли наблюдать сегодня утром участники заседания в парламенте.

Народные избранники проевропейских партий мило беседовали, держась за руки на виду всего законодательного органа страны.

- А ведь кто-то говорил что не существует... Как бы не так ?!Вот пожалуйста, это утренняя планёрка коалиции Канду-Санду-Шор...Дают директивы и согласовывают действия..., - написал на своей странице в соцсетях депутат Григоре Новак.

На фото можно увидеть, как экс-спикер парламента Андриан Канду что-то обсуждает с группой депутатов, среди которых находится и Александр Слусарь.

Удивительное согласие между этими двумя депутатами не может удивлять - еще 26 сентября 2019 года Александр Слусарь опубликовал на своей странице в соцсетях изобличительную статью о причастности бывшего ДПМ-овца в банковской афере и краже миллиарда.

В той же публикации Слусарь обозвал Андриана Канду «чемпионом по вранью». Удивительно, как весна действует на политиков Молдовы - неужто все забылось?

Автор: Михаил Генчу