Председатель Демократической партии Павел Филип заявил, что желает долгосрочной коалиции с партией социалистов, отвечая на вопрос о возможной продолжительности такого альянса.

«Мы не ставим ориентиров, что, например, сотрудничество продлится до президентских выборов. Мы хотим, политическую конструкцию, которая могла бы завершить парламентский срок», - сказал Филип, цитирует moldnews.

На вопрос, будет ли у ДПМ собственный кандидат в президенты или они поддержат Игоря Додона, Филип не смог дать точного ответа, поскольку, по его словам, решение должно быть принято Национальным политическим советом партии.

«Обсуждения в Национальном политическом совете приводят к тому, что у любой влиятельной партии должен быть кандидат, но принимать решение преждевременно», - заключил бывший премьер-министр.

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