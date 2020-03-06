Политика Новый простой вотум, выраженный в парламенте. Вот запрос! Депутаты Блока ACUM выразили сегодня новый простой вотум к внешней политике Правительства Республики Молдова. Как сообщает ТРИБУНА, по их словам, «в последние годы внешняя политика сильно пострадала от политического фактора, который нарушил путь естественной интеграции Европы». Так, в тексте вотума авторы упомянули несколько действий, которые требуют от правительства и министерства иностранных дел и европейской интеграции: Формализация и представление официальной, твердой и четкой позиции правительства Республики Молдова в отношении российско-молдавской войны на Днестре от 1992 года Интенсификация и активизирование дискуссий в формате 5+2, представив четкую позицию и конкретный план относительно полного, безоговорочного вывода российских военных войск, а также вывода боеприпасов, оружия и военной техники с территории Республики Молдова. Представление четкой повестки дня об эффективном внедрении Соглашения об ассоциации и Зоне свободной торговли, призванных прочно закрепить Республику Молдова на пути европейской интеграции Разработка и представление четкого плана действий по продвижению экономических интересов РМ за границей, посредством своих дипломатических миссий. Андриана Кептине

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