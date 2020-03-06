6 Марта 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Новый простой вотум, выраженный в парламенте. Вот запрос!
06.03.2020

Депутаты Блока ACUM выразили сегодня новый простой вотум к внешней политике Правительства Республики Молдова.

Как сообщает ТРИБУНА, по их словам, «в последние годы внешняя политика сильно пострадала от политического фактора, который нарушил путь естественной интеграции Европы».

Так, в тексте вотума авторы упомянули несколько действий, которые требуют от правительства и министерства иностранных дел и европейской интеграции:

  1. Формализация и представление официальной, твердой и четкой позиции правительства Республики Молдова в отношении российско-молдавской войны на Днестре от 1992 года
  2. Интенсификация и активизирование дискуссий в формате 5+2, представив четкую позицию и конкретный план относительно полного, безоговорочного вывода российских военных войск, а также вывода боеприпасов, оружия и военной техники с территории Республики Молдова.
  3. Представление четкой повестки дня об эффективном внедрении Соглашения об ассоциации и Зоне свободной торговли, призванных прочно закрепить Республику Молдова на пути европейской интеграции
  4. Разработка и представление четкого плана действий по продвижению экономических интересов РМ за границей, посредством своих дипломатических миссий.

Андриана Кептине


 
Количество просмотров:
137
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.