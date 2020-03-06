Президент Додон: Должны платить те, кто украл, и те, кто допустил кражу, а не граждане!

Президент Республики Молдова Игорь Додон объявил, что приветствует ответственное голосование депутатов от ПСРМ и ДПМ, которые поддержали его инициативу по сокращению бремени украденного миллиарда с плеч граждан.

Как сообщает ТРИБУНА, в публикации в социальной сети Игорь Додон написал, что это означает, что в бюджете останется больше денег, которые больше не идут на оплату долга, вызванного этим ущербом, и это позволит распределить оставшиеся деньги на действия, которые принесут непосредственную пользу гражданам, для повышения зарплаты и пенсий.

«Это только первый шаг, мы должны найти и другие решения, чтобы граждане ничего не платили за ущерб, причиненный банковским мошенничеством. В то же время самым решительным образом будут продолжаться действия по привлечению к ответственности тех, кто вызвал эту огромную кражу, которая поставила под угрозу безопасность страны.

Я с сожалением констатирую, что депутаты, принадлежащие к PAS и PPDA, присоединились к депутатам Шору и Канду в парламенте, которые сегодня проголосовали против снятия бремени украденного миллиарда с плеч граждан. Это показывает, что скрыто конфигурируется новая коалиция в парламенте, которая пытается защитить тех, кто украл миллиард, в обмен на другие скрытые политические договоренности.

Относительно спекуляций некоторых депутатов о ложном оправдании их сегодняшнего голосования против освобождения граждан от бремени оплаты украденного миллиарда, я отмечаю, что эти деньги были украдены через банковскую систему, что доказывают недавние события по делу, предоставленные прокуратурой.

В этих условиях принятая сегодня инициатива делает возвращение украденных денег уже не из карманов граждан, а за счет банковской системы, точнее из части прибыли НБМ. Должны платить те, кто украл, и те, кто допустил кражу, а не граждане! И на следующих выборах я уверен, что все те, кто проголосовал сегодня против этой инициативы, будут платить за выборы», сказал Додон.

Андриана Кептине