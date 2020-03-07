Проект Днестровского гидроэнергетического комплекса был приостановлен, а не отменен

Проект строительства ГЭС через Днестр со стороны Украины фигурирует в украинской стратегии развития энергетического сектора с 2016 года. По словам Дорина Душчака, бывшего заместителя министра окружающей среды в 2014-2015 годах, до тех пор, пока этот проект фигурирует в списке приоритетов соседней страны, можно говорить только о приостановлении, а не об отказе от него. „Украина может вернуться в любое время к продолжению проекта в том, как он должен быть реализован до 2018 года”, - заявил Дорин Душчак в ходе публичного мероприятия, передает IPN.

Бывший замминистра отметил, что необходимо довести до конца два исследования экологического и социального воздействия гидроэнергетического комплекса на Днестре, и в соответствии с их выводами, принимать решения в интересах населения обоих берегов Днестра. По его словам, речь идет о пяти миллионах жителей этого региона, которые обеспечивают себе питьевую воду из Днестра. „Если проект будет реализован в своей первоначальной версии, безопасность водоснабжения этих людей будет поставлена под угрозу, в том числе жителей муниципия Кишинев”, - сказал он.

Строительство шести гидроэлектростанций на Днестре, наряду с двумя, которые все еще существуют в Новоднестровске и ниже Новоднестровска, не покрывает и 3% потребностей Украины, заявил председатель Экологического движения Молдовы Алеку Реницэ. По его словам, украинцы больше интересуются водой, так как понимают, что из-за климатических изменений западная и южная часть Украины бедна в воде, а Днестр играет особую роль, обеспечивающую водой несколько крупных городов.

Алеку Реницэ считает, что можно управлять рекой таким образом, чтобы все имели воду, а Днестр оставался живыми. Однако в контексте того, что проект Украины по строительству Днестровского гидроэнергетического комплекса предусматривает строительство плотин, это невозможно. Это потому, что, по словам эколога, вода в плотинах испаряется, что представляет собой „примитивный метод остановки реки”. По его словам, напротив, реке нужно помочь получить наводнение, и тогда это будет очень хорошо и для реки, и для населения.

Эксперт по энергетике Виктор Парликов считает, что прекращение проекта произошло, в частности, потому, что Украина и Молдова являются частью Соглашения об ассоциации с ЕС и конвенций, к которым они присоединились в процессе подписания Соглашения об ассоциации, которые предусматривают четкие, универсальные правила на европейском уровне, которые фактически послужили правовой основой для прекращения инициированных процессов. Он также говорит, что проблема проекта связана именно с тем, что она сосредоточена на строительстве плотин, что порождает проблемы, связанные с экологической стороной и изменением динамики жизни реки.