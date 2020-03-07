Додон: Втемную идет формирование новой коалиции - защищающей интересы укравших миллиард

Президент Игорь Додон считает, что в парламенте "втемную идет формирование новой коалиции - защищающей интересы тех, кто украл из банков миллиард".

Как передает "ИНФОТАГ", так Додон прокомментировал в социальных сетях голосование в законодательном органе по его инициативе "сокращения налогового бремени по закону о миллиарде". Президент приветствовал "ответственный выбор" депутатов ПСРМ и ДПМ, поддержавших проект. И осудил действия правой оппозиции, которая проект не поддержала.

"С сожалением констатирую, что Партия действия и солидарности (PAS) и "Платформа DA", объединились с депутатами Шора и Канду (группа Prо Moldova - "И.") и проголосовали против того, чтобы снять бремя миллиарда с плеч граждан. Этот факт демонстрирует, что в парламенте скрытно появляется коалиция, пытающихся защитить тех, кто украл миллиард", - отметил Додон.

Также он высказался "относительно спекуляций некоторых депутатов, которые пытались оправдать голосование против освобождения граждан от налогового бремени".

"Деньги были украдены через банки. В этих обстоятельствах сегодняшняя инициатива предполагает вернуть украденные деньги не из карманов граждан, а за счет банковской системы, точнее, за счет части прибыли НБМ. Платить должны те, кто допустил кражу, а не граждане!", - написал президент.

Он считает, что эта инициатива - лишь "первый шаг, будут найдены другие решения, чтобы граждане не оплачивали ущерб, нанесенный банковским мошенничеством".

"В то же время будут самым решительным образом продолжаться действия в отношении тех, кто несет ответственность за кражу, которая поставила под угрозу безопасность страны", - заверил он.