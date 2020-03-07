Проект «Политики Дня»: Тимофей Мошняга, Алена Гоца и Илан Шор

ТРИБУНА продолжает проект по популяризации политиков Республики Молдова– «Политики Дня», в рамках которого рассказывает о политиках, родившихся в этот день. На этот раз мы предлагаем вспомнить политиков: Тимофея Мошняга, Алену Гоца и Илана Шор.

Тимофей Мошняга родился 6 марта 1932 года в селе Коржова района Дубэсарь. В период с 1956 до 1959 года работал преподавателем в Колледже фельдшеров и акушерок и одновременно интернистом-терапевтом. Он был главой городского и районного отдела здравоохранения в Бендерах. Занимал должность главного врача Республиканской клинической больницы в течении 43 лет, с 1960 по 2003 год. В 1989 году был избран народным депутатом в Верховный Совет СССР. С февраля по апрель 1994 года был депутатом парламента Республики Молдова, но отказался от срока полномочий в пользу должности министра здравоохранения, которую занимал с 5 апреля 1994 года до 24 января 1997 года. Опубликовал около 150 научных работ, в том числе 3 монографии. Подготовил 16 докторов медицинских наук. 1 июня 2014 года Тимофей Мошняга скончался.

Алена Гоца родилась 6 марта 1970 года в селе Кукоара района Кахул. С 2015 до февраля 2019 года была депутатом парламента Республики Молдова. Член Комиссии по вопросам государственного администрирования, регионального развития, окружающей среды и изменений климата. Члена парламентской фракции Либерально-демократической партии Молдовы до 2016 года, затем – неаффилированный депутат.

Илан Шор родился 6 марта 1987 года в городе Тель-Авиве, Израиль. Он является председателем партии «Шор». В настоящее время, начиная с февраля 2019 года занимает должность депутата парламента РМ. Был примаром города Орхей.

Андриана Кептине