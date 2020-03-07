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Здоровье
Власти Москвы проверяют пассажиров рейса из Кишинева на коронавирус
07.03.2020

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве просит пассажиров рейса 9U 175 авиакомпании Air Moldova, который прилетел в Москву 24 февраля из Кишинева, незамедлительно позвонить в скорую помощь для проверки на наличие коронавируса.

В Москве по результатам проведения трехэтапного лабораторного обследования подтверждено пять новых случаев коронавирусной инфекции. Всего на сегодняшний день в столице России подтверждено шесть случаев заболевания.

Все пациенты находятся в изоляции в специальных боксах. Их изоляция полностью обеспечена. Один из пациентов находится в состоянии средней тяжести. Все госпитализированные получают полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

Параллельно с проведением тестов велась работа над установлением полного круга контактов этих пациентов. Большая часть контактных лиц уже установлена, с ними связываются медицинские работники. У 100% контактных лиц будут взяты пробы для проведения анализа.

Близкие – друзья и родственники, с которыми заболевшие общались после возвращения домой, уже находятся под медицинским наблюдением.

Данные обо всех уехавших в другие регионы пассажирах переданы медицинским службам соответствующих субъектов страны.

Департамент здравоохранения города Москвы обращает внимание, что все заболевшие прилетели в Москву из Италии.

Если вы или ваши близкие прибыли следующими рейсами:

- рейс SU 2613 20.02.2020 Милан – Москва;

- рейс SU 2322 22.02.2020 Москва – Мюнхен;

- рейс SU 2323 26.02.2020 Мюнхен – Москва;

- рейс 9U 175 24.02.2020   Кишинев – Москва;

- рейс SU 2413 29.02.2020 Милан – Москва;

- рейс 3510 29.02.2020 «Уральские авиалинии» Верона – Москва ;

- рейс S7 3586 01.03.2020 Верона – Москва.

"Просим вас немедленно позвонить в скорую помощь по местному номеру 103, не выходить на улицу и не посещать медицинское учреждение. К вам незамедлительно приедут медицинские работники для взятия анализов и осмотра", - говорится в сообщении Департамента здравоохранения Москвы.

5 марта указом мэра Москвы в городе был введен режим повышенной готовности. Такая мера позволит сохранить жизнь города в привычном режиме и при этом сконцентрировать работу городских служб с группами риска – приехавшими из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.


 
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