7 Марта 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Группа «Pro Moldova» создаст партию
07.03.2020

Группа «Pro Moldova», состоящая из 7 депутатов, покинувших Демократическую партию, создаст политическое формирование Партия «Pro Moldova», объявил сегодня в ходе брифинга в парламенте лидер группы Андриан Канду, сообщает noi.md

Он уточнил, что «Pro Moldova» является долгосрочным политическим проектом, и на следующей неделе стартуют процедуры, необходимые для создания партии, передает radiochisinau.md.

Андриан Канду заявил, что есть еще депутаты ДПМ, которые выступают против коалиции с ПСРМ, и они готовы присоединиться к его группе.

Помимо этого, Андриан Канду объявил, что его группа разработала проект решения, согласно которому 2 марта будет объявлен Днем памяти и благодарности жертвам вооруженного конфликта на Днестре 1992 года.

В то же время он объявил, что подаст в Конституционный суд ходатайство о толковании полномочий Президента Республики Молдова в области внешней политики.

Напомним, что недавно ДПМ покинули 7 депутатов, объявившие себя противниками коалиции ДПМ-ПСРМ. ДПМ утверждает, что за этой группой стоит бывший лидер ДПМ Влад Плахотнюк и политик Илан Шор.


 
Количество просмотров:
46
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.