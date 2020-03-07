Группа «Pro Moldova» создаст партию

Группа «Pro Moldova», состоящая из 7 депутатов, покинувших Демократическую партию, создаст политическое формирование Партия «Pro Moldova», объявил сегодня в ходе брифинга в парламенте лидер группы Андриан Канду, сообщает noi.md

Он уточнил, что «Pro Moldova» является долгосрочным политическим проектом, и на следующей неделе стартуют процедуры, необходимые для создания партии, передает radiochisinau.md.

Андриан Канду заявил, что есть еще депутаты ДПМ, которые выступают против коалиции с ПСРМ, и они готовы присоединиться к его группе.

Помимо этого, Андриан Канду объявил, что его группа разработала проект решения, согласно которому 2 марта будет объявлен Днем памяти и благодарности жертвам вооруженного конфликта на Днестре 1992 года.

В то же время он объявил, что подаст в Конституционный суд ходатайство о толковании полномочий Президента Республики Молдова в области внешней политики.

Напомним, что недавно ДПМ покинули 7 депутатов, объявившие себя противниками коалиции ДПМ-ПСРМ. ДПМ утверждает, что за этой группой стоит бывший лидер ДПМ Влад Плахотнюк и политик Илан Шор.