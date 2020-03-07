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Здоровье
Граждане Молдовы скрывают, что вернулись из городов, где есть коронавирус
07.03.2020

Несколько тысяч граждан Молдовы, вернувшихся из Италии, указали ложную информацию в эпидемиологических анкетах.

Национальное агентство общественного здоровья сообщило, что с 28 февраля обработано около 7500 анкет, передает Sanatateinfo.md. 

«Каждый день мы обрабатываем около 700-800 эпидемиологических анкет со всех пограничных пунктов страны. 5 марта было обработано 1700 анкет, из них более 400 были заполнены с указанием ложной информации. Мы не можем утверждать, делают ли люди это намеренно. Семейные врачи не могут наблюдать за ними, если они указали неверные данные», - отметил глава департамента по чрезвычайным ситуациям Думитру Капмарь.

Глава Департамента подчеркнул, что анкеты заполняют люди, вернувшиеся из Китая, а также те, у кого высокая температура.

Пограничная полиция сообщает, что никакой ответственности граждане, неправильно заполнившие анкеты, не понесут.

Пограничники внимательно следят за тем, нет ли у людей, вернувшихся из Италии, температуры и других признаков заболевания. Граждан призывают правильно заполнять анкеты, так как эти документы отправляют семейным врачам для дальнейшего наблюдения. Проблема заключается в том, что прописка в паспорте у многих не совпадает с местом их проживания. Не все люди оставляют номера телефонов.


 
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