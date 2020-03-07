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Бывший министр: «Можно сменить министров, но, если не изменить способ управления страной - далеко не доберешься»
07.03.2020

Бывший министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску утверждает, что «мы являемся свидетелями муки превращения правительства «Додон 1» в правительство «Додон 2»»

Как сообщает ТРИБУНА, в публикации в социальной сети Нику Попеску написал, что одна из задач связана с косметической ретушевкой внешней политики: предоставление виртуального «баланса» некоторых незначительных тенденций виртуального «проевропейства».

«Я боюсь, что эти изменения не решат основную проблему нашей внешней политики, а именно, нулевое доверие к процессу реформ в Кишиневе. Нулевой доверие к ликвидации коррупционных схем. Нулевое доверие к реформе правосудия. Нулевое доверие к стремлению развивать экономику страны путем создания необходимых условий для иностранных инвесторов, необходимых для развития нашей страны и создания безопасных и хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Растущая обеспокоенность наших внешних партнеров начинает усиливать подозрение о том, что осенние выборы не будут ни свободными, ни справедливыми, потому что будет предпринято мошенничество на выборах путем голосования в приднестровском регионе и путем тактик минимизации голосования в диаспоре. В конце концов, поскольку сбалансированная внешняя политика до сих пор имитировалась, а теперь будет имитироваться несколько более проевропейская политика, данные о проблеме, как во внешней, так и во внутренней политике, не изменятся. Можно сменить министров, но, если не изменить способ управления страной – далеко не доберешься ни во внутренней политике, ни тем более во внешней», написал Попеску.

Андриана Кептине


 
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