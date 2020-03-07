Заявление: Генеральный прокурор принимает действия, которые уже должны были быть сделаны. Не знаем, почему этого до сих пор не произошло

«Генеральный прокурор принимает действия, которые уже должны были быть сделаны. Не знаем, почему этого до сих пор не произошло». Такое заявление сделал Виктор Никитуш, в контексте задержания четырех нынешних и бывших руководителей НБМ, сообщает ТРИБУНА.

Журналист отмечает, что согласно утверждениям Стояногло, прокуратура убеждена, что Национальный банк Молдовы был задействован в краже миллиарда, но и Прокуратура 5 марта 2020 года провела в НБМ обыск по этому случаю.

«Думаю, что Стояногло пытается найти ответы на вопросы, которые ходили в молдавском общественном пространстве относительной бездействия Национального банка по отношению к подозрительным операциям, которые привели к краже миллиарда. Бездействие руководства Национального банка Республики Молдова привело к тому, что в 2015 году, когда три коммерческих банка были ликвидированы, национальная валюта молдавского государства обесценилась, в среднем на 25%, инфляция достигла уровня 2 цифр», написал Никитуш, добавив: «Дорин Дрэгуцану, тогдашний губернатор Национального банка Республики Молдова, должен ответить на вопрос о причине пассивного поведения учреждения, которым он тогда управлял. Да, Национальный банк с 2013 года интуитивно понимал организацию нескольких подозрительных транзакций в банковской системе, но не использовал весь арсенал доступных инструментов для предотвращения мошенничества».

В этом контексте лидер мнения считает, что «действие по задержанию Дорина Дрэгуцану и компании вписывается в усилия, которые прилагаются с тем, чтобы построить новое учреждение прокуратуры, которое восстановит доверие молдавских граждан».

«Не знаю, виноваты ли нет Дрэгуцану и компания в незаконном присвоении трех коммерческих банков это решает только суд. Но я знаю, что молдаване имеют право на то, чтобы бывший глава Нацбанка ответил на вышеизложенные вопросы. Потворство, умышленное или нежелательное, стоит», заключил он.

Кристина Пендя