Заявление: Генеральный прокурор принимает действия, которые уже должны были быть сделаны. Не знаем, почему этого до сих пор не произошло

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Общество
«Генеральный прокурор принимает действия, которые уже должны были быть сделаны. Не знаем, почему этого до сих пор не произошло». Такое заявление сделал Виктор Никитуш, в контексте задержания четырех нынешних и бывших руководителей НБМ, сообщает ТРИБУНА.
Журналист отмечает, что согласно утверждениям Стояногло, прокуратура убеждена, что Национальный банк Молдовы был задействован в краже миллиарда, но и Прокуратура 5 марта 2020 года провела в НБМ обыск по этому случаю.
«Думаю, что Стояногло пытается найти ответы на вопросы, которые ходили в молдавском общественном пространстве относительной бездействия Национального банка по отношению к подозрительным операциям, которые привели к краже миллиарда. Бездействие руководства Национального банка Республики Молдова привело к тому, что в 2015 году, когда три коммерческих банка были ликвидированы, национальная валюта молдавского государства обесценилась, в среднем на 25%, инфляция достигла уровня 2 цифр», написал Никитуш, добавив: «Дорин Дрэгуцану, тогдашний губернатор Национального банка Республики Молдова, должен ответить на вопрос о причине пассивного поведения учреждения, которым он тогда управлял. Да, Национальный банк с 2013 года интуитивно понимал организацию нескольких подозрительных транзакций в банковской системе, но не использовал весь арсенал доступных инструментов для предотвращения мошенничества».
В этом контексте лидер мнения считает, что «действие по задержанию Дорина Дрэгуцану и компании вписывается в усилия, которые прилагаются с тем, чтобы построить новое учреждение прокуратуры, которое восстановит доверие молдавских граждан».
«Не знаю, виноваты ли нет Дрэгуцану и компания в незаконном присвоении трех коммерческих банков это решает только суд. Но я знаю, что молдаване имеют право на то, чтобы бывший глава Нацбанка ответил на вышеизложенные вопросы. Потворство, умышленное или нежелательное, стоит», заключил он.
Кристина Пендя
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