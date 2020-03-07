Филипп Киркоров: жаль, что этом году в Молдове сильнейший конкурс, было бы обидно спалить песню Натальи Гордиенко

Королю российской эстрады очень нравится наша Наташа - "прекрасный светлый человек, хорошая вокалистка, певица, опытный боец".

- Мы с нашей DreamTeam больше сотрудничаем с каналом «Россия» — два раза очень удачно свозили Сергея Лазарева, плюс все наши проекты с другими странами: с Украиной — Ани Лорак (Белград, 2008 г.), с Беларусью — Дима Колдун (Хельсинки, 2007 г.), с Азербайджаном — Фарид Мамедов (Мальме, 2013 г.). В общем, прилично возили и с приличными результатами: два вторых места, два — третьих. Лучший результат — 6-е место, — который когда-либо был у Беларуси. Поэтому в этом году мы решили отсидеться в какой-то степени, - признавался в интервью "МК" король российской эстрады Филипп Киркоров.

— А получилось, значит, как в песне у нашей Аллы: «Надо бы остановиться, но не могу и не хочу», да?

— Верь — не верь, но действительно хотели остановиться. Но на горизонте появилась замечательная девочка Наталья Гордиенко из Молдовы, которой лично я давал 12 баллов на конкурсе «Новая волна» в 2007 году, и она тогда завоевала в Юрмале Гран-при. С той поры мы дружили, я следил за ее творчеством. Когда DoReDos после победы на «Новой волне» (2017) выставили свою кандидатуру на «Евровидение-2018» с нашей песней «My Lucky Day», я поехал на финал отборочного конкурса в Кишинев. Там мы встретились с Наташей, и она так мечтательно сказала: «Может, когда-нибудь и я стану участницей этого замечательного «Евровидения»?..

- Она же уже была в 2006-м — как раз и Билан поехал тогда в первый раз. Заняла 20-е место…

— Они с Арсением из группы Ozon выступали дуэтом — да, 20-е место, но все-таки прошли в финал. Однако это было не сольное выступление. И я ей говорю: «Я только за, давай думать о песне». И грекам моим она очень понравилась: прекрасный светлый человек, хорошая вокалистка, певица, опытный боец. Начали думать, придумывать, химичить — и вот вырулили песню «Prison». И как назло в этом году сильнейший конкурс в Молдове: 20 исполнителей, и топовый Парфений, и Максим Завидия — очень яркий артист. В прошлом году я болел как раз за Максима, очень переживал, что он занял в нацотборе второе место, и надо ж такому случиться, что он опять участвовал. Было бы обидно, конечно, в такой ситуации спалить песню, номер, если бы Наташа не победила в национальном отборе. Все усилия ушли бы в никуда. Но рискнули. Было непросто, мы понимали, что борьба будет жесткой. Фокас сделал наброски номера, пока еще не окончательного, привезли шведских бэк-вокалистов… Сделали, в общем, все по высшему уровню — и не прогадали. И у жюри, и у зрителей Наташа стала первой. Мы, конечно, счастливы, поздравляли друг друга.

- И как — будешь теперь в Роттердаме сиять на пресс-конференциях сразу обеих делегаций расписным ангелом-хранителем?

— Вряд ли возьму на себя такую миссию. Все-таки официально, глобально, по чести и по совести я веду проект с Наташей Гордиенко, а эстонцу Уку просто помогаем. Самое главное, что у него теперь есть замечательная песня. И я не считаю, что они конкуренты: у них совершенно разные песни, разная подача, и каждый из них вполне убедителен как исполнитель. Мы все-таки все корнями из некогда одной страны, в которой родились, и я всегда говорил, что чувствую себя мостиком, который худо-бедно старается как-то объединять, а не разъединять людей, артистов. Тем более что музыке, искусству границы и разделительные линии никогда не шли на пользу. Помогаем своим, что называется. Благо опыт у меня имеется приличный. Я делаю это с удовольствием. Смотри, в нашем «дримтимовском» багаже — помимо, разумеется, России — и Украина, и Молдова, и Беларусь, и Азербайджан, теперь прибавилась Эстония. Мне приятно, и я горжусь.

- Твоим DoReDos’ам, помнится, Россия отвалила 12 баллов. Но вот глобально, по прогнозам букмекеров, картина пока выглядит не очень оптимистично: Молдова — на 29-м месте, Эстония — на 33-м. Это значит, что под вопросом даже выход в финал из полуфинала.

— Значит, Молдова все-таки чуть-чуть повыше.

— Если тебя это успокоит… Но пониже Украины, которая со своими Go-A пока на 24-м месте…

— Я не смотрю все эти прогнозы, но не из спесивости. Вспомни, что было с Биланом в первый раз (в Афинах в 2006-м). До первой репетиции прогнозы тоже были не очень. А когда увидели этот номер с роялем, с балериной, — как он взлетел у букмекеров! Так же было и с DoReDos. А как переполошила всех тогда же в Лиссабоне (2018) киприотка Элени Фурейра, которая до первой репетиции тоже числилась в глубоко отстающих! А на киевском «Евровидении» в 2017-м те же молдаване Sunstroke Project ходили в аутсайдерах со своей песней Hey Mamma, пока не показали номер — и буквально взорвали список фаворитов уже во время конкурса, заняв третье место. Могу напомнить также дуэт из Эстонии — Танель Падар и Дэйв Бентон — в Копенгагене в 2001 году: они вообще замыкали прогнозы, их всерьез никто не воспринимал, а они взяли и выиграли. Все в шоке ходили. Так что эти первые прогнозы еще не есть показатель для меня. Главное начнется тогда, когда пойдут репетиции, когда увидят номер и артистов в действии. А сейчас я даже не расстраиваюсь, потому что это все относительно.

ЛИДИЯ ТКАЧ