650 евро плюс надбавки: что молдавские депутаты думают о своей зарплате

К своей зарплате народные избранники относятся с пониманием. Молдавские депутаты вдобавок к зарплате получают 6500 леев за топливо и путевки в санаторий. А когда едут за границу на конференции, получают 70 евро в день, пишет agora.

«Я из области бизнеса, и я много раз говорил, что мой доход от бизнеса в два раза превышал зарплату депутата. Но я понимаю ситуацию в стране и сознательно пошел на этот шаг, потому что знаю, что политика для меня — это временное занятие, и рано или поздно я вернусь к бизнесу», - сказал депутат Александр Слусарь.

«Я не жалуюсь на зарплату. Если у водителя троллейбуса 12 000 леев, у педагога 8 000 леев, у главного врача - 15 000 леев. Я считаю, что зарплата депутата в 650 евро – это нормально», - сказал депутат Богдан Цырдя.

«Необходимо отталкиваться от функциональной иерархии. Да, некоторым людям непривычно слышать цифру 18 000 леев, людям из сел, например, но для столицы это средняя зарплата», - сказал Владимир Чеботарь.

Кроме зарплаты народные избранники получают 12 000 леев на оплату консультационных услуг и еще 1000 леев на протокольные расходы. Депутаты также могут выбрать, пользоваться ли им служебным или личным автомобилем.

Если депутаты выбирают личный автомобиль, они получают от государства ежемесячное пособие в размере 6500 леев на топливо.

«Все депутаты получают 6500 леев на топливо. Я не хочу оказаться в ситуации, когда я везу своих детей в школу, и они выходят из машины парламента, поэтому я предпочитаю пользоваться личным автомобилем», - сказал депутат Игорь Гросу.