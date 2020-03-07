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Общество
Вниманию пассажиров, летевших самолетом Кишинев-Москва: Возможно, вы больны коронавирусом!
07.03.2020

Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом назвал семь авиарейсов, связанных с зараженными россиянами, сообщает lenta.ru со ссылкой на Telegram-канале штаба.

В этот перечень вошел и рейс 9U 175 Кишинев — Москва (24 февраля). Кроме него, SU 2613 Милан — Москва (20 февраля), SU 2322 Москва — Мюнхен (22 февраля), SU 2323 Мюнхен — Москва (26 февраля), SU 2413 Милан — Москва (29 февраля), рейс «Уральских авиалиний» 3510 Верона — Москва (29 февраля) и рейс S7 3586 Верона — Москва (1 марта).

Лиц, летевших данными рейсами, попросили немедленно обратиться в "скорую помощь", не выходить на улицу и не посещать медицинские учреждения. К ним незамедлительно приедут медработники для взятия анализов и осмотра, заверили в штабе.


 
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