Пока везет: Официально объявлено, что заболевшим коронавирусом пассажиром рейса Кишинев-Москва оказался гражданин России, а не Молдовы

В течение последних 14 дней он посещал Италию, а домой возвращался через столицу нашей страны [эксклюзив "КП"]

У одного из пассажиров рейса Кишинев-Москва был диагностирован новый коронавирус. Пассажир вместе с четырьмя другими людьми, у которых был подтвержден вирус, посетил Италию в течение последних 14 дней, сообщает Московский департамент здравоохранения.

Пассажир вылетел из Кишинева в Москву 24 февраля. Не уточняется, имеет ли лицо гражданство Республики Молдова. Департамент здравоохранения Москвы отмечает, что больные изолированы в специальных помещениях.

Как сообщили корреспонденту "КП" в Роспотребнадзоре, за последние сутки в России зарегистрировано 6 новых случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации - 1 случай в Нижнем Новгороде, 5 случаев в Москве.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 10 случаев коронавирусной инфекции, из них 2 у граждан КНР, 7 у граждан России, вернувшихся из Италии, 1 у гражданина Италии. 2 гражданина КНР выписаны по выздоровлении, трое граждан России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess, остаются под медицинским наблюдением.

ЛЕОНИД РЯБКОВ