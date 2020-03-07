Четыре маршрутки и один автобусный рейс будут обслуживать «Кишинев-Арену»

Ион Чебан побывал на "Кишинев-Арене", которая практически отстроена - ее открытие планируется менее чем через два месяца. Примар высоко оценил проект - по его словам, он будет содействовать развитию спорта и туризма:

- Здесь могут проходить национальные и международные чемпионаты. Это отличная возможность для нашей столицы принимать гостей из разных стран. Проект – не только коммерческий, но также социально-культурный, что позволит развивать и спорт, и туризм, - написал Чебан в Facebook.

Также примар намерен обеспечить транспорт до "Кишинев-Арены":

- Что касается проезда, мы продлим до “Арены” маршруты 4 микроавтобусов: №166, 123, 140 и 191. Также до комплекса будет ездить автобус №5, - добавил он.

Автор: Михаил Генчу