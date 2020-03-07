Кому щи пусты, кому и жемчуг мелок! Что думают депутаты о своей зарплате

Некоторые депутаты молдавского парламента Молдова огорчаются, когда речь заходит о зарплатах, которые они ежемесячно получают от государства.

Зарплата народного избранника составляет 18000 леев. Однако как выяснилось в ходе передачи «Tales Ghăţu» на TV8, помимо суммы, ежемесячно выплачиваемой им за работу в законодательном органе, парламентарии получают еще и ряд дополнительных выплат. В частности, государство доплачивает им по 6500 леев на топливо, предоставляет путевки для отдыха, а те, кто отправляется в зарубежные командировки, получают еще и суточные в размере 70 евро.

Однако депутат от фракции ППДП в парламенте Александр Слусарь не скрывает, что потерял в доходах, занявшись политикой.

- Я из сферы бизнеса, и много раз говорил, что мой доход от бизнеса вдвое превышал зарплату депутата. Но я понимаю ситуацию в стране и сознательно пошел на этот шаг, потому что знаю, что политика для меня временное занятие, и рано или поздно я вернусь в бизнес, - заявил Александр Слусарь.

Депутат ПСРМ Богдан Цырдя считает свою зарплату вполне нормальной и ни на что не жалуется.

- Я не жалуюсь на зарплату. Если у водителя троллейбуса 12000 леев, у педагога 8000 леев, у главного врача – 15000 леев. Я считаю, что зарплата депутата в 650 евро – это нормально, - пояснил Богдан Цырдя.

А вот недавно покинувший свою фракцию ради PRO-Moldova теперь уже экс-демократ Владимир Чеботарь почему-то уверен, что 18000 леев это средняя зарплата в Кишиневе.

- Необходимо отталкиваться от функциональной иерархии. Да, некоторым людям непривычно слышать цифру 18 000 леев, людям из сел, например, но для столицы это средняя зарплата, - заявил Владимир Чеботарь.

Следует отметить, что помимо зарплаты народные избранники получают 12000 леев на оплату консультационных услуг и еще 1000 леев на протокольные расходы. Кроме того депутаты также могут выбрать, пользоваться ли им служебным или личным автомобилем. Если депутаты выбирают личный автомобиль, они получают от государства ежемесячное пособие в размере 6500 леев на топливо.

- Все депутаты получают 6500 леев на топливо. Я не хочу оказаться в ситуации, когда я везу своих детей в школу, и они выходят из машины парламента, поэтому я предпочитаю пользоваться личным автомобилем, - пояснил депутат от фракции ПДС Игорь Гросу.

Автор Михаил Генчу