В случае подозрения на коронавирус медицинское обслуживание получат все – есть у них страховка или нет, - Кику

Правительство изыщет средства, чтобы покрыть затраты на лечение заболевших коронавирусом.

Об этом премьер-министр Молдовы Ион Кику сообщил в ходе экстренного заседания правительства в связи с первым случаем заболевания коронавирусом в Молдове. Кику отметил, что у многих граждан республики отсутствует медицинская страховка, но в случае подозрения на коронавирус медицинское обслуживание получают все, вне зависимости от того, застрахованы или нет. Правительство изыщет средства, чтобы покрыть затраты.

Однако есть один нюанс, который касается наших гастарбайтеров.

- Граждан Молдовы, где бы они ни находились, ждут дома, но они должны нести ответственность. В данном случае, у нас есть доказательство полной безответственности. И этот человек поставил под угрозу здоровье других людей, в том числе, в итальянском аэропорту, в самолете и здесь у нас, - заявил премьер.

Прибывшая в Кишинев из Милана заболевшая коронавирусом 48-летняя женщина рискнула не только своей жизнью, но еще и здоровьем и жизнью 145 пассажиров рейса, которым она летела в Кишинев, а также здоровьем своих близких, к которым направлялась. Стало известно, что она сбежала из итальянской больницы, поскольку у нее не было страховки и денег на лечение.

Автор Михаил Генчу