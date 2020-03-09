ТОП-10 самых активных политических деятелей в феврале

Похоже, что весенние температуры последнего зимнего месяца также «согрели» политических деятелей, и они были гораздо более активными, чем в прошлом месяце. ТРИБУНА составила традиционный условный рейтинг – 10 самых активных политических деятелей месяца.

1). Президент Игорь Додон

И в этом месяце президент Республики Молдова Игорь Додон остался на первой позиции в рубрике – активность, преуспевая на несколько событий в дополнение к прошлому месяцу. Так, в феврале глава государства провел 60 мероприятий и публичных действий, что составляет в среднем два события в день.

2). Премьер-министр Ион Кику

И премьер-министр Ион Кику остался на своем месте в рейтинге в рубрике – активность, но также вырос в этом отношении по сравнению с прошлым месяцем. Премьер-министр провел 50 мероприятий и публичных действий, что составляет в среднем полтора мероприятия в день.

3). Спикер Зинаила Гречаный

Не снизила обороты также председатель парламента Зинаида Гречаный, которая также выросла в этом отношении по сравнению с прошлым месяцем в рубрике – политическая активность. Так, спикер в феврале провела 29 мероприятий и публичных действий, что составляет примерно по одному событию в день.

4). Демократическая партия Молдовы

В этом месяце активизировалась и Демократическая партия Молдовы. Так, в феврале формирование провело 23 мероприятия и публичных действий.

5). Партия Действие и Солидарность

Среднее место в рейтинге занимает Партия Действие и Солидарность, которая была вполне активной, более активной, нежели в прошлом месяце. В феврале формирование провело 19 мероприятий и публичных действий.

6). Платформа «Достоинство и Правда»

Вторую часть нашего условного рейтинга открывает– Платформа «Достоинство и Правда». Так, в этом месяце партия провела 18 мероприятий и публичных действий.

7). Партия Социалистов Республики Молдова

Седьмое место занимает Партия Социалистов Республики Молдова. Формирование провело 10 мероприятий и публичных действий в этом месяце.

8). Политическая партия «Шор»

И Политическая партия «Шор» была более активной в этом месяце, проведя 7 мероприятий и публичных действий.

9). Либерально-демократическая партия Молдовы и блок «UNIREA»

Следующее место рейтинга занимают Либерально-демократическая партия Молдовы и блок «UNIREA», которые в феврале провели по 3 мероприятия и публичных действия.

10). Народная партия и Группа «Pro Moldova»

Две политические организации: Народная партия и Группа «Pro Moldova» в феврале провели по одному мероприятию/публичному действию и, соответственно, делят между собой последнее место в топе.