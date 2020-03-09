«После длительного периода отрешенности политическая война возвращается к доктринальной и идеологической сторонам». Вот как объясняет журналист!

Журналист Николае Федерюк утверждает, что «после длительного периода отрешенности политическая война возвращается к доктринальной и идеологической сторонам».

Как сообщают vox.publika.md, Николае Федерюк пишет, что главная причина в том, что сегодня никто уже не отличает политических лидеров с точки зрения качества, особенно между партиями, и не обращает никакого внимания на различия в программе и видении.

«Люди поняли, что политики столь же уязвимы, и власть развращает или поглощает их всех, независимо от их теоретических взглядов. Если вы заметили, дебаты по точкам, сосредоточенным на конкретных вопросах, не вызывают никакого интереса, и аргументы почти не имеют значения. Только шоу привлекает внимание, и голосование идет не к самым подготовленным, а к тем, на кого удалось произвести впечатление, кому они показались более симпатичными. Но чаще всего голосование идет против кандидата, который больше всех не нравится.

Только это уже начинает надоедать (из-за обилия информации и отчаянного желания многих выделиться), поэтому возрождение интереса к политике может быть достигнуто только путем оживления речи, сосредоточенной на идеологии и доктринах (что уже и происходит, даже если большинство политиков не знают об этом). О чем ты говоришь?, скажут мне знатоки доктрин, никто сегодня не берет во внимание доктрины! Зависит, о каких доктринах идет речь. Да, когда речь идет о либерализме, консерватизме, социализме, марксизме и других традиционных доктринах, мы непременно увидим, что они полностью соответствуют реальной политике. Я говорю, однако, о новых доктринах, которые еще не были точно определены и не полностью осознаны», уточнил журналист.

По его словам, ошибка приверженцев традиционных доктрин заключается в их цеплянии за прошлое.

«Сегодня наивно ссылаться на мятежный дух просветителей-республиканцев или консерватизме монархистов. Даже межвоенная война больше не актуальна. Вся политическая философия, которая станет основой будущих доктрин, будет иметь практическую применимость, только если она связана с поколением после 2000 года, или как их называют поколением Z. Или за очень короткое время эти люди станут управлять вещами на земле, в том числе политическими.

Сегодня мы сажаем всех в один горшок, видим одно и то же, что не соответствует действительности. Они отличаются друг от друга и имеют гораздо более широкую вселенную знаний. Очень поверхностно, вы мне скажете. Да, вместо этого посмотрите, сколько они знают, даже поверхностно, и сравните их с поколениями до них. Впечатлите их, если можете. Они будут потреблять философию, они действительно хотят этого, просто это должно быть о них, а не о людях и реалиях из другой эпохи. Те, кто сформулирует новую философию, на основе которой будут рождены новые доктрины, возьмут под контроль политику. И они будут руководить будущей системой, которая заменит Демократию», заключил Федерюк.

Андриана Кептине