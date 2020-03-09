Человек недели – Андрей Нэстасе, председатель Платформы Достоинство и Правда

Национальный политический совет (НПС) партии «Платформа Достоинство и Правда» (PPDA) единогласно решил назначить Андрея Нэстасе, председателя формирования, кандидатом на должность президента Республики Молдова на выборах, которые пройдут осенью этого года.

Так, Андрей Нэстасе стал первым официальным кандидатом, назначенным на президентские выборы.

Согласно вынесенному официальному заявлению, PPDA решила официально открыть фронт политической борьбы за окончательную нейтрализацию того, кто своими действиями и подходами удерживает Республику Молдова на периферии Европейского Союза и отказывается допустить освобождение и демократизацию нашего общества.

«Андрей Нэстасе получил со стороны НПС полное полномочие для дальнейшей координации усилий нашей партии по выявлению всех решений, которые могут свести воедино вокруг стратегического у утвержденного на европейском уровне странового проекта, все силы и энергию, которые могут демократическим и транспарентным образом позволить избранию президента, который будет работать только для людей и никогда против них. Поставленная нашей партией цель – полное излечение и подключение нашего общества к демократическим ценностям и принципам, ускорение европейского пути Республики Молдова, а президентство является средством для достижения этих целей», говорится в заявлении.

В этом контексте Андрей Нэстасе упомянул, что на него возложили огромную ответственность. «Я беру ее на себя. Между этим моментом и днем ​​голосования есть еще несколько месяцев, в течение которых мы должны приложить самые серьезные усилия для достижения тех целей, которые мы перед собой поставили. Возврат президентства Республики Молдова является лишь средством, с помощью которого мы хотим достичь наших высших целей – повышения качества жизни людей, искоренения коррупции, справедливости для всех и для каждого в отдельности, свободы, верховенства закона и независимого правосудия, воссоединения наших семей здесь, дома, Европейской интеграции для граждан РМ. Место нашей страны находится рядом со всеми другими государствами Европейского союза, нигде больше, и в страновом проекте, вокруг которого мы хотим собрать все национальные и европейские силы, а в центре внимания будут граждане Республики Молдова, его законные и натуральные права и стремления», сказал Нэстасе.

Следует отметить, что помимо этого объявления, представители Платформы DA были достаточно активными на этой неделе, организовывая несколько пресс-конференций и участвуя в общественных мероприятиях, телевизионных передачах.

ТРИБУНА уточняет: Андрей Нэстасе родился 6 августа 1975 года, в селе Мындрешть, Теленештского района. С 1982 до 1992 года — учился в школе с. Мындрешть, с 1992 по 1993 год – обучался в Университете «Штефан чел Маре», г. Сучава, Румыния, на Факультете истории и географии, а с 1993 по 1997 год обучался в Университете «Александру Иоан Куза», г. Яссы, Румыния, на Факультете права. С 1997 по 2000 год, работает в качестве прокурора, с 2000 по 2002 год — заместителем директора молдавско-германского совместного предприятия. Имеет лицензию адвоката с 15 ноября 2002 г. В начале 2015 года, наряду с несколькими лидерами единомышленниками, журналистами, юристами, политологами, послами и т.д. участвовал в создании Гражданской платформы «Достоинство и Правда».

В декабре 2015 года, некоторые из членов платформы «Достоинство и правда», в том числе и Андрей Нэстасе, присоединились к партии «Народная сила» (ПНС). На внеочередном Съезде ПНС, 13 декабря 2015 г., партия была переименована в партию «Платформа Достоинство и правда», а Андрей Нэстасе был избран председателем партии. 3 июня 2018 года был избран Генеральным примаром муниципия Кишинёв, а результаты выборов были признаны недействительными. На парламентских выборах, проводимых в феврале 2019 года был избран депутатом Парламента РМ, но отказался от своего срока полномочий в пользу должности министра внутренних дел, которую занимал при правительстве Санду. В настоящее время является председателем фракции Платформа DA в муниципального совета Кишинёва. Андрей Нэстасе женат, у него трое детей.