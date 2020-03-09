Чебан: Все больницы в Кишиневе готовы бороться с COVID-19

Генпримар столицы Ион Чебан говорит, что муниципальные медицинские учреждения готовы к приему подозреваемых или больных пациентов с COVID-19.

Несмотря на это, он срочно запросил информацию у всех ответственных учреждений относительно срочных мер и действий, которые необходимо предпринять, передает Noi.md со ссылкой на Știri.md.

В то же время генпримар заявляет, что в стратегических больницах были подготовлены специальные изолированные помещения.

«Были приобретены одноразовые маски, защитные очки, респираторы, перчатки и дезинфицирующие растворы. Семейные врачи были проинформированы о приоритетной роли осмотра и мониторинга заболевания на дому в течение 14 дней», — заявил Ион Чебан.

Генпримар также отметил, что семейный врач выдаст больничный лист, и каждый подозреваемый в инфекции будет проверяться семейным врачом дома, по телефону, 2 раза в день.

«Во всех медицинских учреждениях созданы чрезвычайные комиссии, встречи будут проводиться столько раз, сколько будет необходимо. Эти комиссии будет сообщать информацию о подозреваемом / больном человеке, с заполнением формуляра декларации, в срочном порядке собирать информацию по каждому подтвержденному / подозреваемому случаю заражения COVID-19, примет срочные меры по локализации вспышки и ограничит контакты с подозреваемым / больным человеком, обеспечит назначение, оснащение и практическую подготовку специализированной бригады для изоляции и предоставления медицинской помощи, — уточнил Ион Чебан.

Напоминаем, что первый случай заражения коронавирусом нового типа был официально подтвержден Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова. Заболела 48-летняя женщина, которая вчера вернулась из Италии.