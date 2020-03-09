Новые подробности: Молдаванка, прилетевшая из Милана в Кишинев с коронавирусом, сбежала из итальянской больницы еще 4 марта

Во время полета она сильно кашляла и чихала, а на вопрос, почему не осталась в Италии, ответила, что у нее нет страховки [фото палаты, где разместили больную]

Мы уже сообщали о том, что зарегистрирован первый случай коронавируса в Молдове – 48-летняя женщина прилетела из Италии. Как подтвердили в минздраве, она прилетела в субботу, 7 марта, в первой половине дня из Милана. Женщина находится в тяжелом состоянии, ее госпитализировали прямо из кишиневского аэропорта.

В данный момент Минздрав Молдовы сообщил, что вместе с Пограничной полицией и Национальным агентством общественного здоровья ведомство проводит сбор данных пассажиров, чтобы поместить их на карантин.

Между тем, выясняются ошеломляющие подробности случившегося. Оказывается, наша гражданка была госпитализирована в больницу Бергамо с симптомами, которые очень напоминают коронавирус. Однако, еще до установления точного диагноза итальянскими медиками, женщина… сбежала из медицинского учреждения.

При посадке на самолет она никому не сказала, что плохо себя чувствует, но уже во время полета ее накрыло: дикий кашель, высокая температура, чихание и насморк. На вопросы пассажиров, почему она не обратилась к медикам в Италии, больная ответила, что у нее нет тамошней медицинской страховки, а на платное лечение нет денег.

Фото палаты на Тома Чорбэ.

Себя не жалко, но других пассажиров можно же было пожалеть? Их теперь ждет двухнедельный карантин, по итогам которого еще неизвестно, чем все закончится для здоровья и жизни.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ